Công an đang đấu tranh với các đối tượng có hành vi vi phạm về điểm thi ở Sơn La

Ngày 21-7, nguồn tin cho biết đến nay, tổ công tác của Bộ Công an và Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) bước đầu phát hiện ra những sai phạm trong thực hiện quy chế thi THPT quốc gia ở tỉnh Sơn La. Bước đầu xác định Hội đồng thi Sở GD-ĐT Sơn La chưa thực hiện nghiêm quy trình chấm thi, bảo quản, niêm phong bài thi.



Đoàn công tác phát hiện ra sai phạm trong thi cử ở Sơn La

Hiện nay, Bộ Công an, Công an tỉnh Sơn La đang thu thập các chứng cứ và đấu tranh với các đối tượng có liên quan để làm rõ hành vi vi phạm. Các cơ quan chức năng của Bộ Công an, Công an tỉnh Sơn La đang phối hợp với tổ công tác của Bộ GD-ĐT tiếp tục xác minh làm rõ dấu hiệu bất thường trong kỳ thi THPT quốc gia 2018 của tỉnh này.

Trong khi đó, tối 21-7, trao đổi với Báo Người Lao Động, ông Mai Văn Trinh, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ Giáo dục và Đào tạo), cho biết thông tin này từ phía Cơ quan An ninh điều tra, còn tổ công tác chưa có bất cứ phát ngôn nào.

Ông Trinh nhấn mạnh, hiện tổ công tác đang tiếp tục tiến hành rà soát các thông tin để làm rõ vấn đề bất thường điểm thi ở Sơn La. Khi có kết quả, tổ sẽ cung cấp cụ thể cho các cơ quan báo chí.

Trước đó, từ ngày 14 đến 17-7, tổ công tác của Bộ GD-ĐT cũng đã trực tiếp đến Hà Giang làm công tác rà soát, kiểm tra khâu chấm thi của tỉnh này. Kết quả rà soát cho thấy 330 bài thi trắc nghiệm của 114 thí sinh bị sửa điểm. Người can thiệp vào điểm thi của thí sinh là ông Vũ Trọng Lương, phó trưởng Phòng Khảo thí và Kiểm định Chất lượng, Sở GD-ĐT Hà Giang. Ông Lương đã bị khởi tố, bắt tạm giam ngày 20-7 để điều tra trong vụ gian lận điểm thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2018 ở Hà Giang.

Sau đó, dư luận lại bày tỏ sự lo ngại đối với những điểm thi bất thường của thí sinh tỉnh Sơn La, Lạng Sơn... Trong khi đó, ông Hoàng Tiến Đức, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Sơn La, khẳng định toàn bộ quy trình tổ chức kỳ thi THPT quốc gia 2018 tại tỉnh Sơn La được thực hiện rất nghiêm ngặt, không hề có bất kỳ tiêu cực nào.

