Chiều ngày 1-11, Đại tá Nguyễn Tiến Nam, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra Công an Hà Tĩnh, cho biết cơ quan điều tra đã khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 1 đối tượng và bắt khẩn cấp 1 đối tượng liên quan đến vụ việc 39 người bị chết trong thùng xe container ở nước Anh.

Đại tá Nguyễn Tiến Nam - Ảnh: Công an cung cấp

Theo đó, vào chiều nay 1-11, Công an Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 1 đối tượng; bắt khẩn cấp 1 đối tượng, tạm giữ, triệu tập lấy lời khai một số đối tượng liên quan đến hành vi "Tổ chức, môi giới người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép" xảy ra trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Trước đó, sau khi nhận thông tin của 10 gia đình trên địa bàn Hà Tĩnh trình báo người thân mất tích trên đường sang Anh sau vụ 39 thi thể trong thùng xe container ở hạt Essex, Đông Bắc thủ đô London, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an, Công an Hà Tĩnh Hà Tĩnh đã tập trung lực lượng, phương tiện để điều tra làm rõ các hành vi vi phạm pháp luật của các cá nhân, tổ chức liên quan.

"Sau khi khởi tố vụ án hình sự về tội "Tổ chức, môi giới người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép" xảy ra tại địa bàn Hà Tĩnh ngày 30-10-2019, đến thời điểm này, ngày 1-11-2019, Cơ quan An ninh điều tra Công an Hà Tĩnh đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 1 đối tượng, tạm giữ, bắt khẩn cấp 1 đối tượng, triệu tập, ghi lời khai một số đối tượng liên quan về hành vi "Tổ chức, môi giới người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép". Hiện nay, chúng tôi đang phối hợp các cục nghiệp vụ Bộ Công an, Công an các địa phương tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, xử lý nghiêm minh các đối tượng theo quy định của pháp luật" - Đại tá Nam cho biết.

Nhiều gia đình ở Hà Tĩnh trình báo có người thân mất tích ở Anh - Ảnh: Đức Ngọc

Được biết, trước đó ngày 3-10-2019, Công an Hà Tĩnh khởi tố vụ án hình sự về tội "Tổ chức, môi giới người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép" xảy ra tại địa bàn Hà Tĩnh. Hiện nay, cơ quan An ninh điều tra Công an Hà Tĩnh đang phối hợp các cục nghiệp vụ Bộ Công an, Công an các địa phương tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, xử lý nghiêm minh các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, Cảnh sát Anh ngày 23-10 vừa qua đã phát hiện 39 thi thể người di cư bên trong một chiếc xe container ở hạt Essex, Đông Bắc thủ đô London, Anh. Có thông tin cho rằng trong số những thi thể này có thể có nạn nhân là người Việt Nam. Công tác khám nghiệm tử thi với 39 người chết (31 nam, 8 nữ) đang được tiến hành nhằm xác minh chính xác họ đã tử vong như thế nào. Cùng với đó, quá trình lâu dài hơn là xác minh danh tính nạn nhân cũng đã được triển khai.