Ngày 23-11, thượng tá Hà Thế Xuyên, Trưởng phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết Cơ quan CSĐT Công an tỉnh vẫn đang tiếp tục điều tra vụ án làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức xảy ra tại tỉnh Quảng Nam có liên quan đến Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Phong Hải Thịnh (gọi tắt là Công ty Phong Hải Thịnh).



Dự án của Công ty Phong Hải Thịnh chậm triển khai ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân Ảnh: Reatimes

Trước đó, ngày 21-11, trả lời ý kiến cử tri về dự án khu dân cư 2A (giai đoạn 2) tại phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn do Công ty Phong Hải Thịnh làm chủ đầu tư chậm tiến độ, ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân, UBND tỉnh Quảng Nam cho biết dự án trên được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư tháng 6-2018 với quy mô diện tích khoảng 35,6 ha; tiến độ thực hiện dự án đến Quý II-2020.

Theo ý kiến của Cơ quan cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Quảng Nam liên quan đến kết quả điều tra vụ án làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; tội sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức xảy ra tại tỉnh Quảng Nam có liên quan đến Công ty Phong Hải Thịnh thì ngày 11-7-2022, liên ngành Cơ quan CSĐT - Viện KSND tỉnh - Tòa án nhân dân tỉnh tiến hành họp để thống nhất khởi tố bị can, tuy nhiên qua đánh giá, phân tích, liên ngành xét thấy chưa đủ căn cứ để khởi tố bị can và đề nghị Cơ quan CSĐT tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ chứng cứ.

Xét thấy việc liên quan đến kết quả điều tra vụ án đang được Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh tiếp tục điều tra, củng cố chứng cứ; trên cơ sở tham mưu, đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND tỉnh Quảng Nam đã chỉ đạo tạm dừng việc điều chỉnh thời gian thực hiện dự án.

Tháng 8 vừa qua, UBND tỉnh Quảng Nam cũng đã giao Thanh tra tỉnh thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật trong quá trình thực hiện thủ tục đầu tư dự án Khu dân cư mới 2A của Công ty Phong Hải Thịnh.