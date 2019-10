Ngày 11-10, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động liên quan đến vụ việc nhận quà tặng trái quy định là 1 chiếc xe ôtô trị giá 3,72 tỉ đồng ở địa phương, ông Lê Hải Hòa, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Cao Bằng, cho biết chiếc xe ôtô được doanh nghiệp tặng cho tập thể công an tỉnh, không phải tặng cá nhân.

Theo ông Hòa, chiếc xe doanh nghiệp tặng được công an tỉnh sử dụng vào mục đích công tác của đơn vị. Tuy nhiên, Bộ Công an đã khẳng định việc nhận xe doanh nghiệp tặng là không đúng quy định và yêu cầu Công an tỉnh xử lý tài sản này theo quy định của pháp luật.

Tỉnh Cà Mau cũng từng nhận 2 xe hạng sang do doanh nghiệp tặng - Ảnh: NLĐO

Về xử lý trách nhiệm những cá nhân có liên quan trong việc nhận quà trái quy định của doanh nghiệp, ông Lê Hải Hòa cho biết cả Tỉnh ủy Cao Bằng, Công an tỉnh đều đã đưa ra các hình thức kỷ luật tùy theo mức độ vi phạm từ năm 2018.

"Hình thức xử lý kỷ luật nặng nhất là cảnh cáo"- ông Hòa thông tin với Báo Người Lao Động.

Như Báo Người Lao Động đã đưa tin, trong báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng vừa gửi Quốc hội, Thanh tra Chính phủ cho biết có 9 trường hợp nộp lại quà tặng với tổng giá trị là 4,172 tỉ đồng. Trong đó, có 2 trường hợp nhận quà tặng không đúng quy định, hiện đã xử lý kỷ luật cảnh cáo 5 người, khiển trách 1 người, sa thải 1 người vi phạm theo quy định.

Trong 9 trường hợp nộp lại quà tặng, tỉnh Trà Vinh có 1 trường hợp với giá trị quà tặng 3 triệu đồng; Thái Bình 2 trường hợp giá trị 100 triệu đồng; Long An 2 trường hợp với giá trị 29 triệu đồng; Tiền Giang 1 trường hợp với giá trị 50 triệu đồng; Vĩnh Phúc 1 trường hợp 120 triệu đồng.

Đáng chú ý, có 2 trường hợp nhận quà không đúng quy định, gồm TP HCM 1 trường hợp với giá trị quà tặng 150 triệu đồng. Tại Cao Bằng, có 1 trường hợp nhận tài sản là ôtô trị giá 3,72 tỉ đồng.