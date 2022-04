Theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, khoảng 7 giờ ngày 30-4, rất đông phụ huynh chở con đến Đội Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an TP Thủ Đức (trụ sở Công an quận 9 cũ) để làm thủ tục cấp CCCD gắn chip.

Để tạo thuận lợi cho các em học sinh, các cán bộ đã chuẩn bị sẵn nước sát khuẩn và hướng dẫn các em xếp hàng, bốc số thứ tự để chờ đến lượt.

Trung tá Nguyễn Thị Hồng Châu - Đội trưởng Đội Cảnh sát Quản lý về trật tự xã hội, Công an TP Thủ Đức chải tóc, hướng dẫn các em học sinh chụp ảnh làm CCCD gắn chip

Một cán bộ công an cho hay sáng nay chỉ ưu tiên cho các em học sinh từ độ tuổi từ 15 - 18 tuổi. Tuy nhiên, do nhiều phụ huynh không nắm được thông tin nên chở con không nằm trong độ tuổi được ưu tiên đến làm CCCD vẫn được cán bộ công an hướng dẫn làm thủ tục.

Các học sinh được hướng dẫn làm CCCD gắn chip dịp Lễ 30-4

"Sáng nay phụ huynh chở các em học sinh đi làm CCCD gắn chip khá đông. Do chúng tôi có sự chuẩn bị trước nên các em đều được hướng dẫn làm thủ tục cấp CCCD rất thuận lợi. Chúng tôi sẽ tranh thủ những ngày nghỉ lễ để cấp CCCD cho các em học sinh trên địa bàn, tạo điều kiện thuận lợi để các em học tập và ôn thi thời gian sắp tới" - một cán bộ công an thông tin.

Các học sinh ngồi chờ tới lượt mình được hướng dẫn làm thủ tục cấp CCCD gắn chip

Xếp hàng chờ đến lượt, một nữ sinh cho hay em nhận được thông báo của công an phường về việc sẽ ưu tiên làm CCCD cho học sinh dưới 18 tuổi trong dịp nghỉ lễ 30-4 nên đã nhờ mẹ chở đến Đội Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an TP Thủ Đức để làm CCCD.

"Lần đầu làm CCCD nên em rất hồi hộp nhưng khi đến đây thì được các cô chú hướng dẫn rất nhiệt tình, vui vẻ. Các cô còn dùng lược chải chuốt tóc, hướng dẫn chỉnh trang để những bức ảnh của học sinh được đẹp hơn khi làm CCCD" - nữ sinh này vui mừng khi làm xong thủ tục cấp CCCD.