Công an từng đề nghị cấm xuất cảnh anh trai nạn nhân bị tạt axit ở Quảng Ngãi

Ngày 16-2, một lãnh đạo huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi), xác nhận liên quan đến vụ việc một Việt kiều bị tạt axit, trong quá trình điều tra vụ án, Công an huyện Bình Sơn đã làm các thủ tục đề nghị cấm xuất cảnh đối với ông Võ Duy Hoàng (anh trai nạn nhân). "Đề nghị cấm xuất cảnh nhằm phục vụ công tác điều tra của vụ án. Tuy nhiên, khi đang làm các bước đề nghị cấm xuất cảnh, ông Hoàng đã xuất cảnh sang Canada", vị này cho biết.



Cũng theo lãnh đạo huyện Bình Sơn, hiện Chính phủ cũng vừa có văn bản yêu cầu khẩn trương điều tra, làm rõ vụ án. "Đây là vụ việc có liên quan đến người nước ngoài, do đó phải hết sức thận trọng", vị này nói thêm.

Trong khi đó, phát biểu tại Hội nghị Phát triển Du lịch các tỉnh miền Trung – Tây Nguyên diễn ra ngày 16-2 tại tỉnh Thừa Thiên – Huế , Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết vừa có văn bản chỉ đạo liên quan đến vụ việc một Việt kiều về nước bị kẻ xấu tấn công.



Cụ thể, khi nói về những việc phải làm của Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định sẽ tiếp tục giữ gìn môi trường hòa bình, bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội để mọi người dân, du khách yên tâm.

"Tôi vừa ra văn bản chỉ đạo việc một Việt kiều về nước bị kẻ xấu tấn công. Phải xử lý nghiêm, kiên quyết đến cùng tìm được tội phạm. Chủ tịch, bí thư phải yêu cầu giám đốc công an tỉnh làm rõ các trường hợp vi phạm pháp luật ảnh hưởng đến du khách" – Thủ tướng nói.

Chiếc xe máy của nạn nhân. Ảnh: CTV

Được biết, ông Võ Duy Hoàng (anh trai nạn nhân) về quê ăn Tết ngày mùng 2 Tết, đến tối mùng 5 Tết xảy ra sự việc anh Võ Duy Nghiêm bị tạt axit, cắt gân chân. Sau đó vài hôm, anh Hoàng xuất cảnh sang Canada.

Phía người nhà nạn nhân cho biết, năm 2013 sau khi học xong cấp 3, anh Võ Duy Nghiêm được anh trai Võ Duy Hoàng bảo lãnh sang Canada. Ban đầu, Nghiêm làm chung tại một tiệm nail với anh trai ở TP Vancouver (Canada). Sau đó, Nghiêm có quan hệ yêu đương với Nguyễn Thị Ngọc Trâm và cùng đi nơi khác làm ăn. Đến năm 2018, họ quay lại TP Vancouver. Trước khi có quan hệ yêu đương với Nghiêm, chị Trâm cũng được Võ Duy Hoàng dẫn về huyện Bình Sơn (chị Trâm là em vợ của Hoàng).

Hiện trường xảy ra vụ án. Ảnh: G.Bảo

Về tiến trình điều tra vụ án, theo một nguồn tin riêng, cơ quan công an đã thu thập dữ liệu từ camera an ninh của một nhà dân ở xã Bình Thanh (huyện Bình Sơn), ghi lại hình ảnh hai thanh niên bịt kín khẩu trang. Bước đầu cơ quan công an ghi nhận, cả hai chạy xe máy màu trắng, nói giọng miền Bắc. Hiện lực lượng công an đang ráo riết truy tìm hai hung thủ gây ra vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng này.



Như Báo Người Lao Động thông tin, tối 9-2, trong lúc cùng gia đình đi ăn tối tại bãi biển Khe Hai (xã Bình Thanh), anh Võ Duy Nghiêm (26 tuổi, định cư tại Canada) cùng bạn gái Nguyễn Thị Ngọc Trâm (26 tuổi, Quốc tịch Canada) đã bị 2 đối tượng lạ mặt tạt ca axit vào người. Trong lúc anh Nghiêm đang đau đớn, hai thanh niên đã dùng mã tấu chém nhiều nhát vào gân chân nạn nhân, rồi nhanh chân tẩu thoát.

T.Trực-Q. Tám- Tr. Thường