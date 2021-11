Ngày 17-11, tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết ngay sau khi nắm được thông tin báo chí phản ánh người dân xã Hà Tiến, huyện Hà Trung mang thùng phuy, lốp xe, khúc gỗ ra chặn đoàn xe chở đất gây bụi, băm nát tỉnh lộ 523, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo Công an huyện Hà Trung kiểm tra, xử lý và yêu cầu doanh nghiệp khai thác mỏ thực hiện nghiêm các quy định về đảm bảo tải trọng phương tiện, không gây ô nhiễm môi trường.



Công an huyện Hà Trung kiểm tra vào cuộc xử lý đoàn xe chở đất

Thượng tá Hoàng Văn Lư, Phó trưởng Công an huyện Hà Trung, cho biết từ khi triển khai dự án đường cao tốc Bắc - Nam đoạn qua địa bàn huyện Hà Trung thì xuất hiện nhiều xe tải lớn chạy qua địa bàn nhiều xã của huyện để chở đất phục vụ dự án.

Từ đầu năm 2021 đến nay, Công an huyện Hà Trung đã xử lý 106 trường hợp xe tải chở đất phục vụ dự án đường cao tốc Bắc - Nam, trong đó, 80% trường hợp quá tải, còn lại là các lỗi rơi vãi, cơi nới thành thùng.

Trước bức xúc của người dân xã Hà Tiến, Công an huyện Hà Trung đã yêu cầu đại diện phía Công ty cổ phần GT Phúc Đức thực hiện tạm dừng xe chở đất vận hành trên tuyến đường tỉnh lộ 523 đoạn qua xã Hà Tiến và phun nước. Sau khi có biên bản làm việc với cơ quan chức năng, giải quyết thực trạng người dân phản ánh thì đoàn xe mới được tiếp tục vận hành.

Hình ảnh người dân mang đồ đạc như thùng phuy, lốp xe, khúc gỗ ra chặn đoàn xe chở đất

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, kể từ ngày 13-11 đến ngày 15-11, người dân xã Hà Tiến đã mang các đồ vật như thùng phuy, gạch đá, cây gỗ, lốp xe... ra chặn giữa đường, không cho đoàn xe tải lưu thông.

Nguyên nhân, do tại thôn Yên Phú (xã Hà Tiến) có một mỏ đất đi vào hoạt động, mỗi ngày có hàng trăm lượt xe tải cỡ lớn ra vào lấy đất. Những đoàn xe này chạy suốt ngày đêm, chở đầy đất đã khiến tuyến đường liên huyện này xuống cấp nghiêm trọng, gây bụi bặm cho người dân sống dọc tuyến đường.