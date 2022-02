Chiều 28-2, UBND tỉnh An Giang tổ chức "Họp mặt doanh nghiệp mừng Xuân Nhâm Dần năm 2022" nhằm thông tin cho doanh nghiệp về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm qua và định hướng năm 2022.



Tại đây, ông Phạm Minh Tâm, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư An Giang, thông tin do ảnh hưởng của dịch Covid-19 kéo dài trong thời gian qua nhưng kinh tế - xã hội của An Giang vẫn đạt và vượt chỉ tiêu đề ra.

Quang cảnh buổi họp mặt

Đặc biệt, năm qua, An Giang vẫn thu hút được 18 dự án đầu tư và 596 doanh nghiệp thành lập mới với tổng vốn đăng ký gần 9.000 tỉ đồng, mức tăng trưởng này đạt 2,15%, đứng thứ 5 so với các tỉnh, thành phố vùng ĐBSCL. Ngoài ra, tổng thu ngân sách và kim ngạch xuất khẩu cũng đạt cao hơn so với năm rồi.

Ông Hồ Việt Hiệp, Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp An Giang, cho rằng giữa lúc khó khăn do dịch Covid-19, cộng đồng doanh nghiệp An Giang được ưu tiên nguồn vắc-xin cho người lao động và được hỗ trợ tích cực để phục hồi mạnh mẽ sau khi dịch bệnh được khống chế. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều doanh nghiệp khó khăn. Từ đó, hiệp hội đề xuất ngân hàng hỗ trợ vốn vay, kích cầu sản phẩm của tỉnh theo chương trình "Người An Giang dùng hàng An Giang", để doanh nghiệp duy trì cung cầu thị trường ...

"Nhiều doanh nghiệp An Giang từ trải qua một đại dịch khó khăn chưa từng thấy nhưng đã vực dậy trở lại không làm đứt gãy các chuỗi sản xuất, góp phần đáng kể vào phát triển chung của tỉnh. Dù khó khăn vẫn còn nhiều ở phía trước nhưng với tinh thần vượt khó và sáng tạo, tôi tin cộng đồng doanh nghiệp An Giang sẽ tiếp tục phát triển hơn nữa" – ông Trần Anh Thư, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, nói.