Bình Dương: Hàng ngàn đơn thư khiếu nại liên quan bất động sản

Đại tá Trần Văn Chính, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương, cho biết cơ quan này đã tiếp nhận hàng ngàn đơn thư khiếu nại, tố giác liên quan các dự án bất động sản.

"Trong 6 tháng đầu năm 2022, công an tỉnh đánh giá tình hình khiếu kiện đông người liên quan các dự án bất động sản có xu hướng gia tăng. Khoảng 66 dự án bất động sản của nhiều doanh nghiệp, công ty trên địa bàn bị người dân khiếu nại, tố giác vì có dấu hiệu lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Cơ quan điều tra đã khởi tố 15 vụ án với 16 bị can, tổng số tiền các bị can lừa đảo ước tính lên tới hàng trăm tỉ đồng" - đại tá Trần Văn Chính thông tin.