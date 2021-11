Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng:

Bảo đảm an ninh, an toàn

Để thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt, NHNN sẽ tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý, xây dựng cơ chế, chính sách tạo thuận lợi cho việc chuyển đổi số hoạt động NH; tạo thuận lợi cho người dân vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa tiếp cận được dịch vụ... Trước mắt tập trung vào việc hoàn thiện, trình Chính phủ Nghị định về thanh toán không dùng tiền mặt thay thế Nghị định 101, Nghị định về cơ chế thử nghiệm có kiểm soát hoạt động công nghệ tài chính trong lĩnh vực NH (Fintech Sandbox).

NHNN sẽ phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành cơ quan liên quan triển khai có hiệu quả Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2021-2025. Đồng thời, tăng cường công tác bảo đảm an ninh, an toàn trong thanh toán điện tử; triển khai hiệu quả các hệ thống thanh toán quan trọng và hoạt động các tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán bảo đảm đúng quy định của pháp luật, thông suốt, an toàn.

Ông Trần Hùng Sơn, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển công nghệ ngân hàng, Trường ĐH Kinh tế - Luật, ĐHQG TP HCM:

Duy trì lòng tin của người dùng với ngân hàng số

Theo khảo sát của nhóm nghiên cứu, so với thế giới, NH số tại Việt Nam đã có nhiều tính năng tương đương nhưng vẫn chưa đa dạng phương thức mở tài khoản (ID, chữ ký số, quay video...); chưa cung cấp đa dạng các dịch vụ tín dụng trên nền tảng số; chưa đầu tư cao vào bảo mật và các dịch vụ quản lý tài chính cá nhân.

Người dùng vẫn chưa hoàn toàn yên tâm giao dịch với NH qua mạng xã hội và lo ngại về các vấn đề về bảo mật thông tin. Nhiều khách hàng cho biết sẵn sàng trả thêm những khoản chi phí để bảo vệ dữ liệu bảo đảm an toàn cho tài khoản. Vì vậy, để thúc đẩy chuyển đổi số toàn bộ, gia tăng trải nghiệm vẫn là yếu tố quan trọng. Các quy định bảo vệ người dùng cũng là yếu tố quan trọng để duy trì lòng tin của khách hàng đối với các sản phẩm dịch vụ của NH số.

Ông Nguyễn Hoàng Long, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Thanh toán quốc gia Việt Nam (NAPAS):

Thanh toán xuyên biên giới

Từ tháng 6 năm nay, NAPAS cùng với các NH thành viên đã thống nhất sử dụng tiêu chuẩn thanh toán sử dụng mã QR, một trong những giải pháp thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt.

Đến nay, đã có 27 NH tham gia triển khai mã thanh toán VietQR áp dụng đối với các giao dịch chuyển tiền, thanh toán nhỏ lẻ, thanh toán xuyên biên giới được tích hợp trên nền tảng Mobile banking sẵn có của các NH. Người dùng dễ dàng quét mã VietQR để chuyển khoản giữa cá nhân, thanh toán khoản nhỏ, lẻ tại điểm bán.

Trong tương lai, các NH, trung gian thanh toán có thể chỉ cần triển khai tích hợp mã VietQR là có thể sử dụng để thanh toán, chuyển tiền trong nội địa và thanh toán xuyên biên giới thay vì phải làm quen, sử dụng nhiều mã QR của các đơn vị như hiện tại.