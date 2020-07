Việc hoàn thành nhánh hầm N2 dự án hầm chui An Sương trên địa bàn quận 12 và huyện Hóc Môn đã tạo thành nút giao 3 tầng (hầm chui, mặt đất và cầu vượt) ở cửa ngõ phía Tây Bắc TP HCM. Như vậy, sự kỳ vọng giải tỏa ùn tắc và tai nạn ở nút giao thông này suốt nhiều năm của người dân đã thành hiện thực.



Hết ám ảnh kẹt xe, tai nạn

Không chỉ ám ảnh bởi kẹt xe, ngã tư An Sương nhiều năm qua còn bị xem là nút giao "tử thần" tại TP HCM, khi liên tục đứng đầu danh sách điểm đen tai nạn tại thành phố. Đây là điểm kết nối giữa các trục giao thông huyết mạch, gồm Quốc lộ 1, Quốc lộ 22 và đường Trường Chinh, với hàng vạn lượt ôtô lưu thông mỗi ngày. Chưa kể, gần nút giao này còn có Bến xe An Sương, khiến tình hình giao thông luôn phức tạp và căng thẳng.

Trước yêu cầu cấp thiết, năm 2015, TP HCM phê duyệt dự án đầu tư hầm chui tại nút giao An Sương và 2 năm sau đó, dự án khởi công. Nhánh hầm N1 (hướng từ đường Trường Chinh qua Quốc lộ 22) thông xe tháng 3-2018, tuy nhiên hướng ngược lại, nhánh N2 hồi cuối năm 2018 dù thi công hoàn thành 11/18 đốt hầm nhưng vướng mặt bằng phía huyện Hóc Môn, phải tạm ngưng gần 1 năm. "Một nhánh hầm sau khi khai thác, dù giảm kẹt xe nhưng giao thông tại nút giao vẫn phức tạp. Đặc biệt, tại đoạn ôm cua qua vòng xoay theo hướng từ Quốc lộ 22 vào trung tâm TP, các loại xe liên tục trong cảnh kèn cựa nhau, xe máy phải luồn lách hoặc cúp đầu xe container, xe khách..., khiến nguy cơ tai nạn luôn thường trực" - anh Nguyễn Văn Danh, tài xế xe ôm thường lưu thông qua khu vực, kể.

Nhánh N2 thuộc dự án hầm chui nút giao An Sương được thông xe hôm 15-7 sẽ góp phần giảm ùn tắc, tai nạn ở cửa ngõ phía Tây Bắc TP HCM Ảnh: HUẾ XUÂN

Tháng 10-2019, mặt bằng thuộc phạm vi dự án được bàn giao và sau khi di dời hạ tầng kỹ thuật, mở rộng mặt đường Quốc lộ 22, những đốt hầm còn lại của nhánh N2 mới bắt đầu thi công trở lại từ tháng 2-2020 và hoàn thành sau 5 tháng. "Khi hạng mục chính của dự án là 2 hầm chui hoàn thành, chắc chắn tình hình ùn tắc giao thông tại nút giao sẽ giảm cũng như nâng cao năng lực lưu thông ở các tuyến đường xung quanh. Bên cạnh đó, lực lượng CSGT cũng sẽ tăng cường điều tiết, phân làn tại nút giao nên tình hình tai nạn cũng sẽ được cải thiện" - ông Lương Minh Phúc, Giám đốc Ban Quản lý dự án (BQLDA) đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP (chủ đầu tư), nói. Ông cho biết các hạng mục còn lại của dự án như hệ thống thoát nước, vỉa hè, cây xanh... sẽ hoàn thành trong tháng 9 tới.

Tiếp tục đẩy nhanh hàng loạt dự án

Theo chủ đầu tư, nhánh N2 sau khi thông xe, ôtô di chuyển thẳng qua hầm, giúp phía trên giảm mật độ các phương tiện. Đây là điều kiện thuận lợi để đẩy nhanh thi công các hạng mục khác. Khi hoàn thành toàn bộ, tầng trên mặt bằng ở nút giao hình thành đảo tròn trung tâm, kết hợp đèn tín hiệu cho các xe đi qua.

Cùng với việc thông xe hầm chui An Sương, theo Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông đường bộ - Sở Giao thông Vận tải (GTVT) TP, đơn vị này đang triển khai dự án xây cầu bộ hành trên Quốc lộ 22, đoạn trước Bến xe An Sương. Cây cầu này xây dựng nhằm đáp ứng nhu cầu qua lại của người dân đến bến xe, không phải băng ngang đường - vốn có lưu lượng xe di chuyển rất lớn. Việc xây cầu bộ hành băng qua tuyến quốc lộ này sẽ giảm thiểu giao cắt, xung đột giữa các hướng lưu thông, từ đó góp phần bảo đảm an toàn và khả năng thông hành của các phương tiện cao hơn. Công trình có chiều rộng 3,6 m và chiều dài 53,4 m. Trên cầu sẽ có mái che và các hạng mục khác như lan can, hệ thống chiếu sáng... được đầu tư xây dựng phù hợp với quy mô công trình. Tổng mức đầu tư của công trình này là 10,736 tỉ đồng và dự kiến đến ngày 20-8 sẽ hoàn thành. "Cầu bộ hành khi hoàn thành cùng nút giao 3 tầng mới hoàn thiện sẽ góp phần giải tỏa áp lực kẹt xe và tai nạn ở cửa ngõ Tây Bắc TP, đồng thời tăng khả năng kết nối, thông hành cho các loại xe qua khu vực" - đại diện Sở GTVT đánh giá.

Theo ông Lương Minh Phúc, ngoài dự án hầm chui An Sương, để tiếp tục hoàn chỉnh hệ thống giao thông khu vực cửa ngõ Tây Bắc TP cũng như tăng năng lực lưu thông trên các tuyến đường và tạo kết nối liên vùng, TP HCM sẽ tiếp tục triển khai nhiều dự án khác tại khu vực này. Cụ thể như cải tạo Quốc lộ 22, xây cầu vượt tại giao lộ Quốc lộ 22 - Nguyễn Ảnh Thủ, Quốc lộ 22 - Nguyễn Văn Bứa, đường song hành Phan Văn Hớn... Đặc biệt, tuyến cao tốc TP HCM - Mộc Bài hiện TP đang gấp rút triển khai và đây được xem là dự án mang tính "chiến lược" trong kết nối vùng. Dự án cao tốc này thuộc nhóm ưu tiên tại TP HCM và hình thành không chỉ giảm áp lực giao thông trên Quốc lộ 22 - vốn độc đạo kết nối TP HCM tới Mộc Bài - mà còn tạo đà phát triển kinh tế vùng, đặc biệt là tạo điều kiện phát triển các khu công nghiệp, khu chế xuất dọc tuyến...