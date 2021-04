Ngày 2-4, ông Đặng Hoa Nam, Cục trưởng Cục Trẻ em, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB-XH), cho biết sáng cùng ngày ông đã ký công văn gửi Sở LĐ-TB-XH TP HCM đề nghị xử lý vụ việc 2 trẻ em bị bảo vệ dân phố đánh đập dã man tại phòng giám thị Trường THCS Nguyễn Văn Tố, quận 10, TP HCM.



2 trẻ em bị bảo vệ tổ dân phố đánh đập dã man tại phòng giám thị Trường THCS Nguyễn Văn Tố, quận 10, TP HCM.

Theo Cục Trẻ em, ngày 2-4, nhiều báo điện tử đưa tin về một đoạn clip dài hơn một phút ghi cảnh 2 trẻ em 14 tuổi bị bảo vệ tổ dân phố 12, phường 14, quận 10 TP HCM liên tục đám, đá, tát vào mặt, sự việc xảy ra tại phòng giám thị Trường THCS Nguyễn Văn Tố, quận 10, TP HCM.

Cục Trẻ em đề nghị Sở LĐ-TB-XH TP HCM phối hợp với Sở GD-ĐT, Công an TP và các cơ quan liên quan, kiểm tra, xác minh thông tin và xác định trách nhiệm pháp lý của các cá nhân, đơn vị, tổ chức có liên quan. Thực hiện nghiêm Chỉ thị 23/CT-TTg ngày 26-5-2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm thực hiện quyền trẻ em và bảo vệ trẻ em, trong đó có quy định về trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, tổ chức, chính quyền địa phương khi để xảy ra vụ việc vi phạm các quyền trẻ em.

Cùng với đó, Cục Trẻ em đề nghị Sở LĐ-TB-XH TP HCM thực hiện hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em bị xâm hại theo quy định tại Nghị định số 56/2017/NĐ-CP.

Video clip sự việc - Nguồn: Mạng xã hội

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã thông tin, một đoạn clip dài hơn 1 phút ghi lại cảnh hai thiếu niên bị đánh trong phòng giám thị Trường THCS Nguyễn Văn Tố. Hai thiếu niên bị một người mặc quần áo bảo vệ tổ dân phố đánh dã man, xung quanh có nhiều người chứng kiến. Người mặc quần áo dân phòng liên tục đá, tát vào mặt hai học sinh trên, một trong số hai học sinh liên tục nói "không phải con"...

Phó Chủ tịch UBND quận 10 Bùi Thế Hải sáng 2-4 cho biết quan điểm của lãnh đạo Quận ủy- UBND quận 10 khi phát hiện vụ việc là Bí thư, Chủ tịch UBND quận 10 đã chỉ đạo các cơ quan liên quan khẩn trương điều tra, xác minh và sẽ xử lý nghiêm vụ việc, không bao che. Ngay trong sáng 2-4, đã yêu cầu Chủ tịch UBND phường 14 đình chỉ ngay tức khắc 4 thành viên tổ dân phố có liên quan để thực hiện việc xác minh.

Ngoài ra, UBND quận 10 cũng giao Ban Chỉ huy Công an quận tiến hành các bước điều tra sự việc theo quy định. Đồng thời, giao cho Phòng LĐ-TB-XH phối hợp với địa phương đến gia đình 2 em để động viên, thăm hỏi.

Ngày 2-4, Công an TP HCM cho biết sau khi clip bảo vệ dân phố đánh 2 thiếu niên xuất hiện trên mạng xã hội, công an đã vào cuộc rà soát, kiểm tra. Qua xác minh, vụ việc xảy ra vào lúc 23 giờ 10 phút ngày 31-3, Tổ Bảo vệ dân phố phường 14, (quận 10) làm nhiệm vụ tuần tra, khi đến khu vực Trường THCS Nguyễn Văn Tố (phường 14, quận 10) thì nghe bảo vệ nhà trường tri hô có trộm đột nhập nên đến hỗ trợ bắt giữ, đưa N.P.H.T. (SN 2007) và N.D.T.A. (SN 2007, cùng ngụ quận 10) vào phòng bảo vệ của trường để chờ lực lượng công an đến giải quyết.

Hiện UBND phường 14 đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối với bảo vệ dân phố L.Q.H. Công an quận 10 đang tiếp tục phối hợp điều tra làm rõ và xử lý theo đúng quy định pháp luật.