Giúp tự tin trở lại với đời

Với niềm tin sâu sắc, ông dồn hết công sức, tâm huyết và những đồng lương hưu ít ỏi vào công việc sản xuất. Nhiều người sau khi có được dụng cụ chỉnh hình đã hoàn thành ước mơ và có công việc để ổn định cuộc sống.

Điển hình như ông Nguyễn Văn Dậu ở Linh Đàm sau khi có chiếc chân giả đã xin vào làm bảo vệ tại một công ty trên địa bàn thành phố; em Nguyễn Thùy Dương ở phường Hoàng Văn Thụ sau khi có chiếc chân giả đã hoàn thành việc học tập; em Dương Hồng Nhật ở Phú Thọ nhờ có áo nẹp chỉnh hình và chiếc máy may công nghiệp do ông Đô tặng, giờ đã mở được một hiệu may nhỏ tại nhà...