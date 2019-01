Cuối năm lại xới tung đường

Đường dây nóng phản ánh "lô cốt"

Nhằm lập lại trật tự thi công công trình đường bộ trong thời điểm giáp Tết Nguyên đán, Sở GTVT TP HCM công bố số điện thoại để người dân giám sát, thông báo kịp thời cho lực lượng thanh tra sở khi phát hiện các đơn vị không chấp hành nghiêm chỉ đạo dừng thi công. Các đường dây nóng tiếp nhận phản ánh gồm: 0388.247.247 (do Trung tâm Quản lý đường hầm sông Sài Gòn làm đầu mối tiếp nhận thông tin về sự cố hạ tầng, an toàn giao thông); tổng đài 1022; số điện thoại 028.3830.0701 do bộ phận trực ban Thanh tra Sở GTVT TP tiếp nhận; số điện thoại 0913.880.906 do thanh tra viên Đội Tham mưu – Tổng hợp Sở GTVT TP làm đầu mối tiếp nhận.