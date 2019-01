Cưỡng chế bức tường treo trên đầu dân 6-9 tháng

11/01/2019 12:10

Theo đó, ông Trần Văn Thọ, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Khánh Hòa, cho biết do chủ đầu tư đã không tháo gỡ bức tường thành treo trên đầu dân này theo đúng yêu cầu của Sở Xây dựng Khánh Hòa nên phải thực hiện việc cưỡng chế. Việc cưỡng chế bức tường thành cao 12 m của dự án Khu biệt thự cao cấp Đồi Xanh – Marina Hill (xã Vĩnh Ngọc, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) sẽ mất thời gian từ 6-9 tháng vì phải khảo sát địa chất, lên phương án để đảm bảo an toàn, tránh thiệt hại cho khu vực xung quanh. Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa đã mời đơn vị tư vấn để thực hiện việc khảo sát này. Kinh phí tháo gỡ sẽ do chủ đầu tư chịu trách nhiệm.





Bức tường chắn rơi rụng gạch bê tông, sụt lở

Theo ông Thọ, tại cuộc làm việc, chủ đầu tư mới trình bày một phương án tháo gỡ bức tường nhưng đã quá hạn tháo gỡ theo yêu cầu của Sở Xây dựng Khánh Hòa.

Mái nhà dân bị gạch từ bức tường rớt lủng được UBND xã Vĩnh Ngọc lập biên bản

"Bức tường này chủ đầu tư tự ý xây dựng, chúng tôi không biết kết cấu gì bên trong. Do đó phải có bước khảo sát, đánh giá cụ thể mới lên phương án tháo gỡ được. Quan điểm của sở là phải tháo gỡ bức tường sai phép này để đảm bảo an toàn cho người dân. Bức tường sụt lún rất nguy hiểm. Tính mạng con người là trên hết"- ông Thọ cho biết.

Liên quan đến sự việc này, ông Lê Đức Vinh - Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa - đã có văn bản yêu cầu phải cưỡng chế tháo gỡ bức tường chắn xây dựng sai phép nói trên.

Trong đó, UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu Sở Tư pháp tham mưu để ban hành quyết định cưỡng chế trước ngày 11-1; Sở Xây dựng lập phương án tháo gỡ trước ngày 21-1.

Chủ đầu tư cho rằng chỉ rơi một số viên gạch và bức tường vẫn an toàn

Trong khi đó, phía chủ đầu tư là Công ty TNHH Đồi Xanh Nha Trang lại một mực cho rằng bức tường an toàn 100%, mặc dù gạch bê-tông ốp bên ngoài bức tường đã bị bung ra, rơi từng mảng lớn..

Chủ đầu tư che toàn bộ mảng tường sụt lún, bung rơi gạch bê-tông

Trên thực tế, bức tường đã rơi hàng loạt gạch bê-tông gần như hết 1/3 mảng tường cao 12 m. Gạch rơi thẳng vào nhà người dân làm lủng mái tôn.

Trước đó, Báo Người Lao Động đã liên tục phản ánh việc xây dựng bức tường sát nhà dân, khiến người dân hết sức lo lắng nhất là từ cuối tháng 10-2018 đã xảy ra sụt lún nghiêm trọng.

Ngày 3-12-2018, Sở Xây dựng đã có văn bản yêu cầu chủ đầu tư tháo gỡ trong vòng 15 ngày nhưng đến nay bức tường vẫn tồn tại.





Kỳ Nam