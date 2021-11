Chiều 10-11, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XV, Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung là tư lệnh ngành tiếp theo trả lời chất vấn của các đại biểu Quốc hội.

Chất vấn Bộ trưởng, đại biểu Nguyễn Thị Thu Dung (đoàn Thái Bình) cho biết một bộ phận cử tri rất băn khoăn về việc hỗ trợ đối với nghệ sĩ bởi một số nghệ sĩ có thu nhập rất cao, mà vẫn được hỗ trợ. Bà Nguyễn Thị Thu Dung đề nghị Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cho biết quan điểm về vấn đề này?

Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung trả lời chất vấn chiều 10-11

Trả lời đại biểu, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cho biết, trong quá trình triển khai xây dựng Nghị quyết 68 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch có đề nghị xem xét 2 đối tượng.

Đối tượng thứ nhất là hướng dẫn viên du lịch.

Đối tượng thứ 2 là văn nghệ sĩ hạng 4, tức là những người có hệ số lương 1,86, đa số còn trẻ, mới vào nghề và cuộc sống còn khó khăn. Theo khảo sát của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, có khoảng 2.000 người thuộc nhóm đối tượng này.



"Trên cơ sở đề xuất đó, Chính phủ đã thảo luận và đồng ý, cho rằng việc này là phù hợp bởi một số lý do như đối tượng này có cuộc sống khó khăn, mức lương thấp, có thời gian dừng hoạt động 15 ngày trở lên do giãn cách xã hội, gặp khó khăn do tác động của dịch Covid-19"- Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cho hay.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, có một địa phương xét duyệt cho 33 trường hợp, trong đó có 3 trường hợp tuy đúng đối tượng nhưng có cuộc sống khá giả hơn. Theo ông Đào Ngọc Dung, 3 trường hợp này là những nghệ sĩ trẻ, có tài năng, được dư luận xã hội quan tâm. Trong quá trình rà soát đã bỏ rơi yếu tố "hoàn cảnh khó khăn", khiến cho dư luận không đồng tình.

Trong số 2.000 người thuộc diện được hưởng hỗ trợ, đến nay đã hỗ trợ cho 1.590 người. Theo Bộ trưởng, qua kiểm tra, rà soát, các trường hợp được hưởng hỗ trợ đều rất khó khăn, nên khẳng định chính sách này hoàn toàn đúng đắn. Dù vậy, việc triển khai thực hiện còn điều này, điều kia, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung khẳng định sẽ chấn chỉnh.

Tham gia chất vấn, đại biểu Dương Minh Ánh (đoàn Hà Nội) đặt vấn đề về việc đối tượng của các gói hỗ trợ phục hồi sau dịch Covid-19 rất khó để tiếp cận bởi thủ tục còn rườm rà, khó khăn.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cho biết qua đánh giá, các chính sách hỗ trợ của Nhà nước hầu hết đi vào cuộc sống, đã giải ngân khoảng 60.000 tỉ đồng, hỗ trợ được 40 triệu lượt người và 0,5 triệu đơn vị sử dụng lao động. Theo Bộ trưởng, việc hỗ trợ công khai, minh bạch, đúng đối tượng. Dù vậy, do giãn cách xã hội và số lượng người quá lớn, thời điểm cấp bách, khâu tổ chức thực hiện còn một số bất cập.