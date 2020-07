UBND TP Đà Nẵng vừa có văn bản kiến nghị gửi Thủ tướng Chính phủ về những vướng mắc liên quan đến bản án của TAND Cấp cao tại Hà Nội tuyên giao Đà Nẵng thu hồi khu đất 29 ha thuộc khu đô thị quốc tế Đa Phước (phường Tam Thuận, quận Thanh Khê và phường Thanh Bình, quận Hải Châu).



Hậu quả khó lường nếu thu hồi

Ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, cho biết Công ty TNHH MTV Phát triển Nhà Đa Phước - chủ đầu tư dự án khu đô thị mới quốc tế Đa Phước - đã chuyển nhượng nhà cho người dân vào ở trong dự án. Do vậy, khi thu hồi dự án là phải thu hồi nhà, đất của toàn bộ các hộ dân đang sinh sống. Sau khi thu hồi, việc giao lại đất cho các hộ dân là không thực hiện được do không giao trực tiếp mà phải thông qua đấu giá. "Trong khi đó, phán quyết của tòa án là phải thực hiện các thủ tục pháp lý theo quy định của pháp luật bảo đảm quyền lợi cho công dân tại khu đất này, nên rất khó thực hiện trên thực tế" - ông Thơ nhận định và cho rằng việc thu hồi đất sẽ gây ra tình trạng khiếu kiện đông người, mất ổn định an ninh trật tự địa phương.

Theo UBND TP Đà Nẵng, việc thu hồi khu đất 29 ha thuộc khu đô thị quốc tế Đa Phước sẽ gây nhiều bất ổn

Bên cạnh đó, theo quy định, việc thu hồi dự án là thu hồi toàn bộ khu đất và phải thực hiện đền bù về tài sản hợp pháp của chủ đầu tư. Do đó, ngân sách cần số tiền rất lớn để đền bù. Công ty Phát triển Nhà Đa Phước đã vay của ngân hàng hơn 1.500 tỉ đồng và thế chấp bằng quyền sử dụng đất khu đất 29 ha này. Vì vậy, khi toàn bộ quyền sử dụng đất bị thu hồi, Công ty Phát triển Nhà Đa Phước sẽ phá sản, các khoản nợ ngân hàng trên trở thành nợ xấu. Việc này sẽ tác động lớn đến xã hội, gây ra nhiều hậu quả khó lường. Vì vậy, UBND TP Đà Nẵng đề nghị Thủ tướng xem xét, có ý kiến chỉ đạo thực hiện đối với những nội dung vướng mắc nêu trên.

Cư dân cầu cứu

Khu đô thị mới quốc tế Đa Phước hiện đã có hàng chục dãy nhà cao từ 3-5 tầng được xây dựng hoàn thiện. Hiện có hơn 200 hộ đã ký hợp đồng mua bán nhà ở với chủ đầu tư và nhận nhà ở ổn định.

Ông N.A, thành viên trong Ban Đại diện Cộng đồng cư dân khu đô thị mới quốc tế Đa Phước, cho biết thời gian qua, cư dân ở đây luôn trong tình trạng lo lắng không yên. Ngày 15-7, người dân đồng loạt ký tên vào đơn cầu cứu gửi đến Bí thư Thành ủy Đà Nẵng. "Việc sai phạm của các cá nhân, tổ chức liên quan đến dự án 29 ha, chúng tôi không nắm rõ. Tuy nhiên, nguyên tắc vẫn là ai sai phải chịu trách nhiệm. Chúng tôi là người mua ngay tình nên mọi phán quyết, quyết định phải bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp cho chúng tôi" - cộng đồng cư dân ở khu đô thị mới quốc tế Đa Phước nêu trong đơn cầu cứu, đồng thời đề nghị đưa vụ việc lên cấp giám đốc thẩm để xem xét không thu hồi dự án và sớm hoàn tất pháp lý nhằm cấp sổ đỏ cho người dân.

Nên để chủ đầu tư tiếp tục dự án

Luật sư Lê Cao, Công ty Luật FDVN, nhận định tại dự án khu đô thị mới quốc tế Đa Phước, người dân đã bỏ tiền ra rất nhiều để ký các giao dịch mua bán nhà ở hình thành trong tương lai. Tuy nhiên, các giao dịch tại dự án này chưa được thực hiện chính thức mà cụ thể là người dân chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà, quyền sử dụng đất. Vì vậy, khi dự án và quyền sử dụng đất bị thu hồi, các giao dịch giữa doanh nghiệp huy động vốn của người dân không tiếp tục được thực hiện trên thực tế. Trong trường hợp trên, người dân có nguy cơ mất trắng toàn bộ tài sản nếu doanh nghiệp bị thu hồi không có khả năng hoàn trả.

Theo luật sư Lê Cao, trong trường hợp này, các cơ quan chức năng quản lý hoạt động đầu tư có lỗi dẫn đến dự án được giao thực hiện trái luật. Do đó, nếu cơ quan chức năng không thi hành đúng bản án theo hướng bảo vệ quyền lợi cho người dân thì họ có quyền khởi kiện để yêu cầu các cơ quan để xảy ra sai phạm bồi thường. "Giải pháp cho tình huống này là chủ đầu tư tiếp tục thực hiện dự án và phải bảo đảm người dân mua nhà đất dự án được tiếp tục bảo vệ quyền lợi của họ" - luật sư Lê Cao đề xuất.