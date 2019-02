Đại sứ Hàn Quốc nói về "ngoại giao bóng đá" Việt - Hàn

08/02/2019 09:01

Thể thao như phép màu



Sau chiến thắng của Việt Nam tại AFF Cup 2018, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In nói bóng đá đã giúp hai nước Việt Nam - Hàn Quốc xích lại gần nhau hơn. Trao đổi với phóng viên dịp năm mới Kỷ Hợi 2019, Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam, ông Kim Do-hyon, cho biết ông yêu thích đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam. Nhờ bóng đá, hai nước Việt Nam và Hàn Quốc lại càng củng cố hơn tình bạn chân thành. Thể thao tạo ra hiệu quả như phép màu, sau khi có "ngoại giao bóng đá", dường như hai nước Việt Nam - Hàn Quốc ngày càng trở nên gần gũi hơn.

Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam Kim Do-hyon trao đổi với phóng viên

Đặc biệt, theo Đại sứ, việc mở rộng đối tượng được cấp visa nhiều lần có hiệu lực 5 năm cho công dân 3 thành phố lớn của Việt Nam cũng có thể coi là một trong những kết quả quan trọng của ngoại giao bóng đá. Nếu ngoại giao bóng đá tiếp tục được mở rộng, giao lưu giữa hai nước Hàn - Việt sẽ ngày càng sôi động hơn, Hàn Quốc và Việt Nam sẽ hợp lại thành một nền kinh tế chung và Việt Nam có thể đóng vai trò chủ đạo đối với nền hòa bình của Bán đảo Triều Tiên. "Tôi mong rằng hai nước sẽ khái niệm hóa nền ngoại giao bóng đá này để tạo "nền tảng" tiến hành đối thoại chiến lược, qua đó tiếp tục phối hợp và hợp tác với nhau trong mọi lĩnh vực và sẵn sàng giải quyết các vấn đề phát sinh"- Đại sứ kỳ vọng.

Nhắc đến việc mới đây, Quốc hội Việt Nam và Hàn Quốc đã tổ chức chương trình giao hữu bóng đá giữa hai Nhóm nghị sĩ hữu nghị hai nước tại Việt Nam, ông Kim Do-hyon cho rằng chương trình giao lưu bóng đá giữa Quốc hội hai nước được tổ chức ngay từ đầu năm cho thấy tương lai của mối quan hệ Hàn - Việt vô cùng xán lạn. "Trong những năm qua, Quốc hội Hàn Quốc mới chỉ tổ chức giao hữu bóng đá với duy nhất Nhật Bản. Việc tổ chức chương trình giao lưu bóng đá nghị sĩ hữu nghị giữa Hàn Quốc và Việt Nam lần này được coi như một sự kiện lịch sử. Khi nghị sĩ Quốc hội hai nước hợp thành một thì điều đó đồng nghĩa với việc hai nước sẽ tăng cường hợp tác trên mọi lĩnh vực trong tương lai"- Đại sứ lạc quan.

Chính sách visa chỉ là sự khởi đầu

Cuối năm 2018, Hàn Quốc đã công bố quyết định cấp thị thực nhập cảnh nhiều lần cho diện thăm thân ngắn hạn với thời hạn 5 năm cho công dân các thành phố lớn của Việt Nam. Việt Nam là quốc gia Đông Nam Á đầu tiên được Hàn Quốc áp dụng cơ chế này. Đại sứ Kim Do-hyon cho biết đây mới chỉ là sự khởi đầu. Chính sách cấp visa nhiều lần có hiệu lực 5 năm này giúp người dân ở 3 thành phố lớn của Việt Nam có thể thăm Hàn Quốc tự do bất kỳ lúc nào. Nhờ chính sách visa này, sự giao lưu giữa hai nước ngày càng được mở rộng. Từ đó, thúc đẩy giao lưu trong các lĩnh vực như du lịch, giáo dục, y tế...

Đại sứ cho rằng giao lưu công nghệ đương nhiên cũng được tăng cường giúp cho sự hợp tác kinh doanh giữa hai nước diễn ra sôi động hơn. Ví dụ, các chuyến công tác đơn giản hơn rất nhiều, do đó sẽ có thêm nhiều nhà đầu tư Hàn Quốc vào Việt Nam và người lao động Việt Nam cũng dễ dàng sang Hàn Quốc làm việc hơn. Tại Hàn Quốc đang hình thành luồng dư luận đề xuất mở cửa hơn nữa visa lao động để người Việt Nam sang Hàn Quốc thuận lợi hơn. "Cũng như việc Chính phủ Hàn Quốc mở rộng việc cấp thị thực nhiều lần có hiệu lực 5 năm cho công dân Việt Nam, tôi mong rằng Chính phủ Việt Nam cũng sẽ đơn giản hóa việc cấp thị thực cho công dân Hàn Quốc. Hiện nay, người Hàn Quốc khi nhập cảnh vào Việt Nam theo chế độ miễn visa chỉ có thể lưu trú tối đa đến 15 ngày và sau khi xuất cảnh thì 1 tháng sau mới được nhập cảnh trở lại. Nếu Chính phủ Việt Nam nới lỏng quy định cho phép thời gian lưu trú tối đa lên 30 ngày và không giới hạn thời gian nhập cảnh lại, chắc chắn sẽ có nhiều người Hàn Quốc đến thăm Việt Nam hơn nữa"- ông nói.

Bên cạnh đó, theo Đại sứ Kim Do-hyon, xã hội Hàn Quốc là xã hội già hóa, do đó có rất nhiều người cao tuổi. Do mùa đông ở Hàn Quốc rất lạnh nên nhiều người cao tuổi có nhu cầu sang lưu trú tại Việt Nam từ 5 - 6 tháng. "Bởi vậy, nếu Việt Nam cấp visa hưu trí (retired person visa) hoặc visa an dưỡng, chắc chắn sẽ có nhiều người Hàn Quốc đến Việt Nam không chỉ để an dưỡng mà còn có thể mua nhà và bất động sản. Điều này cũng sẽ giúp ích cho kinh tế Việt Nam"- Đại sứ khẳng định.

Ghen tị với người dân Việt Nam Chia sẻ rằng mình sẽ cùng gia đình ăn Tết cổ truyền này tại Việt Nam, Đại sứ Kim Do-hyon "bật mí" ông có 5 người con nên cũng không đi đâu xa được. "Việt Nam có nhiều nơi có thắng cảnh đẹp, món ăn ngon nên tôi muốn đến đó nghỉ dưỡng. Bên cạnh đó, tôi rất quan tâm đến văn hóa và ngôn ngữ Việt Nam. Bởi vậy, Tết này tôi sẽ tập trung học tiếng Việt"- ông chia sẻ. Đại sứ cho biết khi còn nhỏ, ông luôn mong đến Tết. Lý do là bởi khi đó dù nhà rất nghèo, nhưng mẹ vẫn sắm áo mới cho ông. Tết cũng là dịp để các thành viên trong gia đình ở xa về đoàn tụ, cùng ăn bữa cơm gia đình, chúc Tết nhau và cùng đi tảo mộ. "Gần đây, do tốc độ đô thị hóa và chủ nghĩa cá nhân, ít người Hàn Quốc ăn Tết cùng gia đình mà chủ yếu đi du lịch nước ngoài hoặc hoạt động cá nhân. Bầu không khí ấm cúng của cái Tết xưa tôi cảm nhận được đến giờ vẫn thấy trong Tết cổ truyền của Việt Nam. Dù kinh tế Hàn Quốc đã phát triển, nhưng có lẽ việc duy trì văn hóa truyền trống như vậy và phong tục đoàn tụ gia đình chia sẻ yêu thương của Việt Nam là điểm khiến tôi ngưỡng mộ. Khi Tết đến gần, nhìn gương mặt hân hoan của người dân Việt Nam, tôi cảm thấy rất ghen tị"- Đại sứ chia sẻ.

Bài: Dương Ngọc - Ảnh: Huy Công