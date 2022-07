Phát huy sức mạnh nhân dân

Sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI, với cương vị là Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an), ông đã quán triệt sâu sắc đường lối đổi mới của Đảng, tiến hành công cuộc đổi mới toàn diện ngành công an và công tác an ninh. Ông đặc biệt chú ý chỉ đạo đổi mới theo quan điểm lấy dân làm gốc, phát huy sức mạnh của nhân dân trong sự nghiệp vì an ninh Tổ quốc...