Sáng 16-12, bác sĩ Võ Minh Hùng, Giám đốc Trung tâm Y tế TP Buôn Ma Thuột, cho biết từ sáng nay, địa phương bắt đầu tổ chức tiêm vắc-xin phòng chống Covid-19 cho đối tượng là học sinh đủ 12 tuổi tại một số xã, phường.



Tạm dừng tiêm vắc-xin phòng chống Covid-19 tại Trường THCS Phạm Hồng Thái - TP Buôn Ma Thuột

Tuy nhiên, trong buổi tiêm đầu tiên này, một số phụ huynh có con em học tại Trường THCS Phạm Hồng Thái đã phản ứng, không đồng ý cho con tiêm.

Lý do phụ huynh phản ứng là vì lô vắc-xin Pfizer dùng để tiêm được gia hạn thêm 3 tháng. Hạn sử dụng trên bao bì là 30-11, được gia hạn đến ngày 28-2-2022. "Một số phụ huynh không đồng ý cho con tiêm nên đã tạo phản ứng dây chuyền. Do đó, đơn vị đã tạm dừng điểm tiêm này để tiếp tục tuyên truyền cho phụ huynh hiểu"- bác sĩ Hùng nói.

Cũng theo bác sĩ Hùng, trong đợt vừa qua, thành phố nhận 50.000 liều vắc-xin Pfizer có thời hạn sử dụng đến 30-11. Số vắc-xin này đã được tiêm cho học sinh từ 13-17 tuổi và để dành tiêm nhắc lại mũi 2. Quá trình tiêm không xảy ra sự cố gì.

Bác sĩ Trịnh Quang Trí, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk, cho biết trong đợt này tỉnh nhận 250.000 liều vắc-xin phòng chống Covid-19. Trong đó có 58.000 liều vắc-xin Pfizer được sản xuất tại Đức, số lô 123011.

Trên bao bì, lô vắc-xin này có thời hạn sử dụng đến ngày 30-11. Tuy nhiên, theo văn bản hướng dẫn của Bộ Y tế, lô vắc-xin được gia hạn từ 6 tháng lên 9 tháng.

Vắc-xin Pfizer và Moderna là loại vắc-xin mới. Do chưa có đánh giá nên ban đầu các loại vắc-xin này đưa ra thời hạn sử dụng tạm thời là 6 tháng. Đến nay, qua nghiên cứu, các loại vắc-xin này được tăng thời hạn sử dụng lên 9 tháng. "Việc tăng thời hạn sử dụng đã được các tổ chức quốc tế thông qua. Do đó, việc người dân không đồng ý cho con tiêm là do chưa hiểu, lô vắc-xin trên không phải quá hạn"- bác sĩ Trí lý giải.