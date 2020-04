Sáng 2-4 (tức mùng 10-3 Âm lịch), tại điện Kính Thiên trên đỉnh Nghĩa Lĩnh thuộc Khu di tích lịch sử Đền Hùng, tỉnh Phú Thọ đã thay mặt đồng bào cả nước tổ chức trọng thể Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng, tưởng nhớ, tri ân công đức Tổ tiên đã có công dựng nước.



Dự Lễ dâng hương có Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Thọ Bùi Minh Châu, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Bùi Văn Quang - Chủ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm Canh Tý 2020.

Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Quang - Chủ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm Canh Tý 2020 đọc Chúc văn thành kính tưởng niệm các Vua Hùng - Ảnh: Báo Phú Thọ

Do diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, lễ giỗ Tổ quy mô Quốc gia năm nay đã thay đổi kịch bản, từ việc không tổ chức phần lễ hội, đến việc rút gọn nghi lễ dâng hương. Trước đó, UBND tỉnh Phú Thọ chỉ đạo Sở Y tế đảm bảo các quy trình phòng chống dịch Covid-19 đối với các đại biểu trong quá trình dâng hương như diệt khuẩn khu vực thực hiện nghi lễ, đeo khẩu trang, khoảng cách tối thiểu từ 2 m, rửa tay bằng nước sát trùng...

Trong thời khắc thiêng liêng, tại thượng cung trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh, các đại biểu đã thành kính dâng hương, hoa, lễ vật tri ân và tưởng nhớ công đức các Vua Hùng, các bậc tiền nhân đã có công dựng nước, mở mang bờ cõi, đánh đuổi giặc ngoại xâm, gìn giữ non sông gấm vóc để ngày nay con cháu các Vua Hùng tiếp tục xây dựng nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh. Cầu mong xã tắc thịnh vượng, quốc thái dân an, bách gia trăm họ vạn đại trường tồn, đất nước bình an, phát triển vững mạnh, hùng cường.

Trước anh linh các Vua Hùng, thay mặt đồng bào cả nước, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Bùi Văn Quang - Chủ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm Canh Tý 2020 đã đọc Chúc văn thành kính tưởng niệm các Vua Hùng.



Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm Canh Tý 2020 được tổ chức trang nghiêm, thành kính, an toàn, tiết kiệm; đồng thời đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 gây ra, mang tính cộng đồng sâu sắc gắn với các hoạt động nhằm tôn vinh các giá trị văn hóa thời đại Hùng Vương.



Năm nay, trước yêu cầu cách ly toàn xã hội, hoạt động trọng tâm trong ngày giỗ Tổ là dâng mâm cơm lễ tại các gia đình trong toàn tỉnh. Mâm cơm cúng giỗ tổ có bánh chưng, bánh giầy và cơm tẻ đều gắn với biểu trưng sinh sôi nảy nở của thời đại Hùng Vương.