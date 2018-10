Đang nuôi bệnh bỗng nhảy từ lầu 7 xuống đất

01/10/2018 11:43

Sáng 1-10, Bệnh viện (BV) đa khoa Long An cho biết nam thanh niên tên Nguyễn Tuấn Vũ (SN 1991; ngụ ấp 3, xã Hướng Thọ Phú, TP Tân An, Long An) đã nhảy từ tầng 7 BV xuống đất tự tử. Do đa chấn thương nạn nhân chết ngay tại chỗ.

"Hiện cơ quan công an đang phối hợp làm rõ nguyên nhân cái chết, sau đó bàn giao thi thể cho gia đình, đưa về nhà mai táng"- bác sĩ BV nói.



BV đa khoa Long An, nơi thanh niên nhảy lầu tự tử

Khoảng 7 giờ sáng, anh Vũ đang nuôi người thân được điều trị tại tầng 7 của BV. Khi bác sĩ chuẩn bị đến thăm bệnh nhân, thân nhân chăm sóc phải ra phía ngoài. Lúc này, anh Vũ bước ra lan can tầng 7, sau đó bỏ lại đôi dép, gieo mình từ trên cao xuống. Phát hiện sự việc các bác sĩ khoa cấp cứu chạy đến nhưng nạn nhân đã tử vong.





H.Minh