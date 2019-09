Ngày 10-9, tại hội nghị cấp bộ trưởng về nâng cao hiệu quả hợp tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy xuyên quốc gia diễn ra tại Hà Nội, đại tá Vũ Văn Hậu, Phó Cục trưởng Cục CSĐT Tội phạm về ma túy (C04, Bộ Công an), cho biết Bộ Công an Việt Nam đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ sản xuất ma túy cực lớn tại Công ty Xuất nhập khẩu Đồng An Viên (gọi tắt là Công ty Đồng An Viên; khu làng nghề truyền thống huyện Đắk Hà, thị trấn Đắk Hà, tỉnh Kon Tum).



Như đại công xưởng

Theo đại tá Vũ Văn Hậu, từ tối 6 đến rạng sáng 7-8, lực lượng C04 chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và công an các tỉnh Kon Tum, Bình Dương, Bình Định, Ninh Thuận, TP HCM cùng với Đoàn 3 - Cục Phòng chống ma túy và tội phạm (Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng), Vụ Kiểm sát điều tra án ma túy VKSND Tối cao kiểm tra, khám xét khẩn cấp khu nhà xưởng của Công ty Đồng An Viên.

An ninh được thắt chặt khi Bộ Công an triệt phá xưởng sản xuất ma túy tại tỉnh Kon Tum Ảnh: HOÀNG THANH

Tại đây, lực lượng chức năng đã thu giữ hàng trăm lít dung dịch (lấy mẫu giám định kết luận là ma túy tổng hợp); khoảng 13 tấn hóa chất, tiền chất, khoảng 20 tấn máy móc, thiết bị, dụng cụ phục vụ sản xuất trái phép chất ma túy. Bước đầu cơ quan tố tụng đã tạm giữ 10 người, trong đó có 8 người mang quốc tịch Trung Quốc. Khu nhà xưởng nêu trên do một người Việt Nam tại Kon Tum đứng tên nhưng được một số người Trung Quốc thuê lại để tổ chức sản xuất ma túy.

Trong ngày 11-9, phóng viên Báo Người Lao Động đã trực tiếp đến sào huyệt sản xuất ma túy này, ghi nhận ngay khu dân cư tồn tại một "công xưởng" sản xuất ma túy hầu như không ai ngờ tới. Bên trong xưởng sản xuất rộng khoảng 2.000 m2, thiết kế hình chữ L, có 2 cổng trước và sau, xung quanh được vây kín bằng tôn.

Theo lời kể của người dân địa phương, hàng trăm chiến sĩ đã vây ráp công ty này. Ông T.V.H là người dân địa phương duy nhất được mời tham gia chứng kiến vụ việc. Ông H. cho biết lực lượng công an bắt giữ 7 đối tượng người Trung Quốc (không phải 8 người như thông tin từ C04) từ 40 đến trên 50 tuổi. Trong đó, 4 đối tượng được đăng ký tạm trú với công an địa phương bằng tên giả, 3 đối tượng chưa đăng ký. Sau khi bị bắt giữ, 7 đối tượng này được bảo vệ nghiêm ngặt.

Cũng theo ông H., kiểm đếm tại hiện trường có 52 thùng phuy loại 250 lít và hàng trăm can, xô nhựa đựng dung dịch lỏng, trên 20 máy trộn hình cầu dùng để sản xuất ma túy đá. Đến chiều 7-8, các đối tượng người Trung Quốc được đưa lên ôtô chở đến nhà tạm giam của Công an tỉnh Kon Tum.

Địa phương không biết!

Theo tìm hiểu của chúng tôi, Công ty Đồng An Viên do ông Trần Ngọc An là người đại diện pháp lý. Trước đây, nơi này là mặt bằng công ty sản xuất, chế biến gỗ, nhưng đã ngưng hoạt động từ khoảng 1 năm nay. Người dân phản ánh trước khi công an bắt giữ khoảng 1 tháng, nhiều xe tải lớn chở vật dụng về xưởng này nhưng hoạt động rất kín đáo, đóng cửa kín mít nên không ai để ý. Các đối tượng chỉ thuê một người phụ nữ là người đồng bào dân tộc thiểu số địa phương làm việc nấu ăn, quét dọn.

Liên quan đến trách nhiệm quản lý địa bàn, ông Nguyễn Chí Ánh, Chủ tịch UBND thị trấn Đắk Hà, nói địa phương chỉ quản lý về mặt an ninh trật tự bên ngoài, còn việc hoạt động bên trong thì không nắm được. Theo ông Ngô Tấn Khoa, Trưởng Phòng Kinh tế Hạ tầng huyện Đắk Hà, UBND huyện cho Công ty Đồng An Viên thuê đất từ năm 2016 với diện tích 2.000 m2, nhưng công ty này hoạt động thế nào thì không nắm rõ. "Công ty này trước là cơ sở chế biến gỗ nằm trong làng nghề truyền thống huyện Đắk Hà. Sau đó, nguồn gỗ cạn kiệt nên họ dừng hoạt động, UBND huyện thu hồi và cho Công ty Đồng An Viên thuê. Việc công ty này cho người Trung Quốc thuê lại để làm xưởng sản xuất ma túy địa phương không thể nắm được" - ông Khoa nói.

Trong khi đó, đại tá Nguyễn Công Văn, Giám đốc Công an tỉnh Kon Tum, xác nhận việc bắt giữ các đối tượng sản xuất ma túy là do Bộ Công an chủ trì nên Công an tỉnh Kon Tum chưa nắm được và chưa thể cung cấp thông tin cho báo chí.

Ông Phạm Văn Lập, Chánh văn phòng UBND huyện Đăk Hà, thông tin thêm: UBND huyện chưa nhận được báo cáo chính thức từ phía công an. Về trách nhiệm của địa phương vì để xảy ra việc các đối tượng người Trung Quốc đến mở xưởng sản xuất ma túy, ông Lập cho rằng phải xem xét lại.