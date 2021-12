Như Báo Người Lao Động đã thông tin, Công an huyện Đakrông (tỉnh Quảng Trị) vừa có công văn gửi UBND huyện này về việc đề nghị thu hồi 16 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (còn gọi là sổ đỏ) của 18 cá nhân ngụ tại xã Ba Lòng.



Theo tìm hiểu của phóng viên, trong số 18 cá nhân bị đề nghị thu hồi sổ đỏ vì cấp sai đối tượng, sai nguồn gốc, sai về thời điểm sử dụng đất có nhiều người là cán bộ, công chức và nguyên cán bộ UBND xã Ba Lòng.

Cụ thể, ông Hồ Xuân Hoàng, nguyên Chủ tịch UBND xã Ba Lòng nhiệm kỳ 2016-2021, bị đề nghị thu hồi 2 sổ đỏ vì cấp sai đối tượng. Ông Hoàng Đình, công chức Địa chính xã Ba Lòng, bị đề nghị thu hồi 5 sổ đỏ vì cấp sai đối tượng, sai thời điểm sử dụng đất. Ông Nguyễn Trí Ba, công chức Địa chính xã Ba Lòng, bị đề nghị thu hồi 3 sổ đỏ vì cấp sai đối tượng.



Nhiều diện tích đất sản xuất cấp sai đối tượng ở xã Ba Lòng

Ngoài ra, có ít nhất 3 cán bộ UBND xã Ba Lòng khác cũng bị đề nghị thu hồi mỗi người 1 sổ đỏ vì sai nguồn gốc, sai đối tượng.

Theo Công an huyện Đakrông, đơn vị này đang tạm giữ 14/16 sổ đỏ do những cá nhân trên tự nguyện giao nộp. Hai sổ đỏ còn lại do người dân cất giữ hoặc đang thế chấp để vay vốn ngân hàng.

Trước đó, trong quá trình điều tra hình sự vụ "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ" xảy ra tại UBND xã Hải Phúc (đã sáp nhập thành xã Ba Lòng) từ năm 2019 đến tháng 4-2020, cơ quan CSĐT Công an huyện Đakrông khẳng định đủ căn cứ xác định UBND huyện Đakrông ký cấp 16 sổ đỏ cho 18 cá nhân là sai về nguồn gốc, sai về thời điểm sử dụng đất, sai về đối tượng, vi phạm khoản 1, Điều 101 Luật Đất đai...

Vì vậy, để khắc phục hậu quả, Công an huyện Đakrông đề nghị UBND huyện này ban hành quyết định thu hồi lại 16 sổ đỏ này theo đúng quy định pháp luật, xem xét, cấp lại đất sản xuất cho đúng đối tượng.