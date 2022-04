Sáng 28-4, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương tổ chức Lễ Khánh thành 5 công trình trường học trên địa bàn.



Lãnh đạo TP Thủ Dầu Một thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành Trường Mầm non Họa Mi

Các công trình gồm: Trường mầm non Họa Mi (phường Phú Thọ), Trường tiểu học Phú Lợi 2 (phường Phú Lợi), Trường Tiểu học Kim Đồng (phường Hiệp An), Trường Mầm non Hoa Sen, (phường Tương Bình Hiệp) và xây dựng cải tạo, sửa chữa Trường tiểu học Phú Thọ.

Ông Trần Sĩ Nam, Phó Chủ tịch UBND TP Thủ Dầu Một, cho biết những trường học trên đều là những công trình được đầu tư quy mô lớn, hiện đại với đầy đủ tiện nghi, thiết bị phục vụ cho công tác dạy và học. Tổng vốn đầu tư lên đến 379 tỉ đồng từ nguồn vốn ngân sách TP Thủ Dầu Một và nguồn vốn xổ số kiến thiết do tỉnh Bình Dương hỗ trợ.

Việc đưa vào sử dụng 5 công trình trường học nói trên có ý nghĩa rất lớn trong thời điểm tỉnh Bình Dương kỷ niệm 25 năm tái lập tỉnh; 10 năm được công nhận là thành phố. Việc này đồng thời góp phần hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng xã hội trên địa bàn thành phố theo mục tiêu Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XII đã đề ra.