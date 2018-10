Đề nghị khởi tố vụ án một phụ nữ chết vì kéo đâm tại trụ sở công an

17/10/2018 04:32

Trong đơn, ông Chinh cho biết vào 15 giờ ngày 13-10, bà Nhung bị Công an thị xã Ninh Hòa vào nhà đưa đi để làm rõ một số dấu hiệu vi phạm pháp luật liên quan đến ngành nghề kinh doanh nhạy cảm. Đến 18 giờ cùng ngày, bà Nhung được công an đưa về lấy lời khai tại trụ sở Công an thị xã Ninh Hòa. Đến 8 giờ sáng 14-10, gia đình được thông báo bà Nhung đã tử vong với nguyên nhân do bà dùng kéo đâm vào cổ tự sát. Ông Chinh khẳng định hoạt động kinh doanh nhà nghỉ của gia đình chưa bị cơ quan chức năng xử phạt, bà Nhung có tinh thần bình thường, không mâu thuẫn với ai nên việc quẫn bách đến hành động tự sát là không có cơ sở.



Gia đình đau buồn trước cái chết của bà Nhung

Ông Chinh đề nghị Cơ quan Điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa khởi tố vụ án chết người, làm rõ nội dung nguyên nhân dẫn đến cái chết bà Nhung. Cùng với đó, đơn ông Chinh cũng đề nghị công an làm rõ ai là người chịu trách nhiệm trước pháp luật đối với cái chết của vợ ông? Việc bắt giữ người đối với vợ ông có đúng pháp luật hay không? Có dấu hiệu tội phạm của việc bắt giữ người trái pháp luật để dẫn đến cái chết của vợ ông hay không?

Còn theo luật sư Nguyễn Hồng Hà, Phó Chủ nhiệm Đoàn luật sư tỉnh Khánh Hòa, trong vụ việc này cần làm rõ nhiều vấn đề như: Phải có kết quả giám định tử thi, cần xác định khi Công an thị xã Ninh Hòa đưa bà Nhung từ nhà nghỉ lên trụ sở công an thì bà Nhung bị "đưa" hay được "mời"? Việc bà Nhung làm việc tại cơ quan điều tra từ chiều đến khi xảy ra sự việc dùng kéo đâm là với tư cách gì? Là người bị tạm giữ hay công dân bình thường? Có biên bản giữ người khẩn cấp, có biên bản lấy lời khai, có lệnh bắt người khẩn cấp hay không? Có lệnh do Viện Kiểm sát nhân dân phê chuẩn không? Bà Nhung bị đối xử như thế nào khi hết giờ làm việc?...

Nhiều người đến chia buồn với gia đình bà Nhung

Trước đó, trao đổi với Báo Người Lao Động, bác sĩ Lê Quang Lệnh, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Ninh Hòa, cho biết khoảng 22 giờ 50 phút đêm 13-10, bà Huỳnh Thị Nhung được một nhóm người đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Nhóm người này cho biết nạn nhân tự sát bằng kéo. Bệnh nhân có 6 vết thương, trong đó có 3 vết thương vùng dưới ức, 2 vết vùng ngực và 1 vết thương sâu vùng cổ. Bệnh nhân tử vong sau khoảng 30 phút cấp cứu.

Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết công an tỉnh này đã rút hồ sơ để làm rõ. Vụ việc vẫn đang chờ kết luận chính thức. Nhận định ban đầu là tự sát bằng kéo.

Kỳ Nam