Theo Sở GTVT, cầu thép An Phú Đông, bắc qua sông Vàm Thuật, nối 2 bờ quận 12 và quận Gò Vấp đưa vào sử dụng cuối tháng 12-2020, chỉ cho phép xe máy và ôtô có tải trọng dưới 5 tấn lưu thông, thế nhưng thời gian qua, nhiều ôtô tải trên 5 tấn cố ý lưu thông qua cầu gây mất an toàn giao thông cho công trình.

Do đó, Sở GTVT đề nghị Công an TP, UBND các quận 12 và Gò Vấp hỗ trợ, chỉ đạo Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt, Công an quận 12, Công an quận Gò Vấp và các lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm khi lưu thông qua cầu thép.

Cầu thép An Phú Đông chỉ cho xe máy và ôtô dưới 5 tấn đi qua

Ngoài ra, Sở GTVT đề nghị chủ đầu tư công trình là Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP nhanh chóng lắp đặt camera, kết nối về Trung tâm Quản lý điều hành giao thông đô thị làm cơ sở "phạt nguội" các trường hợp vi phạm.

Cầu thép An Phú Đông khánh thành ngày 31-12-2020, nối 2 bờ quận 12 và Gò Vấp, thay cho những chuyến phà bắc qua sông Vàm Thuật. Công trình có tổng mức đầu tư gần 80 tỉ đồng.