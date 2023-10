Đề xuất thiết lập "làn sóng xanh" đường Nguyễn Thị Định được đưa ra trong nhóm giải pháp nhằm đảm bảo trật tự giao thông khu vực cảng Cát Lái, TP Thủ Đức (TP HCM).

Các nhóm giải giáp được Giám đốc Sở Giao thông vận tải (GTVT) TP HCM Trần Quang Lâm đề nghị các đơn vị liên quan nghiên cứu, triển khai sớm.

Theo Sở GTVT, tình hình giao thông khu vực cảng Cát Lái thời gian qua có chiều hướng gia tăng số vụ ùn tắc giao thông. Nguyên nhân chính chủ yếu do sự cố hạ tầng, xe ra vào trạm cân Quốc Thịnh trên hẻm 938 Nguyễn Thị Định gia tăng, tình trạng vá vỏ trên các tuyến đường xung quanh cảng…

Dự báo từ nay đến cuối năm, sản lượng hàng hóa khu vực cảng Cát Lái sẽ tiếp tục tăng, nhiều công trình giao thông trọng điểm tại khu vực xây dựng đồng loạt nên tình hình giao thông sẽ phức tạp hơn.

Khu vực đường dẫn vào cảng Cát Lái thường xuyên ùn ứ giao thông

Do đó, tổ công tác liên ngành do Giám đốc Sở GTVT làm tổ trưởng đề nghị các đơn vị liên quan phải cử người tham gia tổ công tác liên ngành, đảm bảo trật tự an toàn giao thông khu vực cảng Cát Lái.

Đồng thời, đề nghị Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP HCM khắc phục kịp thời bất cập tại các dự án thuộc thẩm quyền quản lý. Lãnh đạo Sở GTVT cũng giao Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông đường bộ đẩy nhanh việc xây dựng dự án mở rộng đường Lê Phụng Hiểu (gần cảng Cát Lái), phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng phương án bố trí làn dừng khẩn cấp trên các tuyến đường đủ điều kiện.

Rà soát các điểm mở dải phân cách trên đường Nguyễn Thị Định (đoạn từ vòng xoay Mỹ Thủy đến phà Cát Lái) để đề xuất phương án điều chỉnh phù hợp.

Riêng Trung tâm Quản lý điều hành giao thông đô thị được giao nhiệm vụ quan trọng, chủ trì phối hợp với Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn và các đơn vị liên quan nghiên cứu, đề xuất phương án thiết lập "làn sóng xanh" trên đường Nguyễn Thị Định (đoạn từ vòng xoay Mỹ Thủy đến cổng A cảng Tân Cảng Cát Lái) - tức chuỗi đèn xanh giúp phương tiện di chuyển nhanh nhất có thể trong khu vực, giải quyết ùn ứ giờ cao điểm.

Đồng thời, phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP.HCM kiểm tra, thống nhất vị trí lắp camera tại giao lộ Nguyễn Thị Định - đường A và đề xuất phương án thiết lập vị trí camera giám sát tầm cao, quan sát diện rộng xung quanh các tuyến đường ra vào cảng.