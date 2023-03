Năm 2021, UBND TP chấp thuận phân bổ cho quận 4 sử dụng 252 căn hộ để giải quyết tái định cư, tạm cư cho các dự án chỉnh trang đô thị, công ích.

252 căn hộ nói trên gồm 202 căn hộ chung cư Tân Mỹ (quận 7), 42 căn hộ chung cư số 4 Phan Chu Trinh (quận Bình Thạnh) và 8 căn hộ chung cư Phú Thọ (quận 11).

Năm 2022, quận có báo cáo sau khi rà soát về nhu cầu nhà ở phục vụ tái định cư, theo đó quận chỉ sử dụng 12/252 căn hộ và kiến nghị sử dụng 240 căn còn lại bố trí tạm cư cho các hộ dân phải di dời khẩn cấp tại chung cư Trúc Giang và chung cư Vĩnh Hội (lô A, B, C), quận 4.

Thời điểm đó, quận 4 không có quỹ nhà cho dự án di dời, tạm cư cho các hộ dân chung cư Tôn Thất Thuyết (lô A, B, C) và chung cư Hoàng Diệu (lô Y ), quận 4.

Từ sự cố chung cư Tôn Thất Thuyết (lô C), UBND quận 4 kiến nghị phân bổ quỹ nhà tạm cư để di dời các hộ dân tại chung cư Tôn Thất Thuyết (lô A, B, C) (174 căn) và Chung cư lô Y Hoàng Diệu (219 căn).

Do 202 căn hộ chung cư Tân Mỹ vẫn đang được sửa chữa để đảm bảo điều kiện bố trí sử dụng cho các hộ dân, nên để đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản cho người dân, tránh trường hợp đáng tiếc xảy ra, Sở Xây dựng kiến nghị UBND TP cho phép quận sử dụng 130 căn hộ tại chung cư số 4 Phan Chu Trinh, quận Bình Thạnh phục vụ tạm cư cho các hộ dân tại chung cư Tôn Thất Thuyết (lô C).

Đối với việc bố trí tạm cư, tái định cư cho các dự án khác, căn cứ tình hình thực tế việc sử dụng quỹ nhà ở đã được UBND TP phân bổ, UBND quận 4 sẽ có báo cáo Sở Xây dựng để được phân bổ bổ sung.