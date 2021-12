Ngày 1-12, nguồn tin của phóng viên Báo Người Lao Động cho biết Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang đã có buổi đối thoại trực tiếp với doanh nghiệp trúng thầu quyền khai thác khoáng sản tại mỏ cát thuộc xã Bình Phước Xuân, huyện Chợ Mới đối với đại diện Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ T-S.Home.



Khu vực gần với mỏ cát ở xã Bình Phước Xuân, huyện Chợ Mới thuộc thủy phận tỉnh Đồng Tháp

Theo đó, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang yêu cầu phía công ty phải nộp 140 tỉ đồng trước khi được UBND tỉnh cấp giấy phép quyền khai thác khoáng sản. Đối với số tiền trúng đấu giá còn lại, công ty sẽ nộp trong 4 năm, mỗi năm nộp tạm tính hơn 667 tỉ đồng. Tuy nhiên, giám đốc công ty chỉ nói rằng sẽ về bàn bạc với tập thể rồi sau đó gửi văn bản trả lời theo hướng có tiếp tục hay không.

Cũng theo nguồn tin, sắp tới, Sở Tư pháp tỉnh An Giang cũng sẽ mời đại diện Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ T-S.Home để đối thoại thêm lần cuối. Trong trường hợp doanh nghiệp vẫn không thống nhất nộp tiền theo quy định thì các sở, ngành liên quan sẽ đề xuất UBND tỉnh An Giang cho hủy kết quả trúng thầu đối với doanh nghiệp này và cho đấu thầu lại. Theo dự kiến, trong lần đấu thầu tới, UBND tỉnh An Giang sẽ nâng số tiền ký quỹ cao hơn để loại bớt những doanh nghiệp thiếu quyết tâm.

Như đã thông tin, vào ngày 26-3-2021, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh An Giang tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản cát sông làm vật liệu xây dựng đối với mỏ cát nêu trên với giá khởi điểm khoảng 7,2 tỉ đồng. Qua hàng chục vòng đấu giá, Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ T-S.Home đã "đánh bại" các doanh nghiệp khác để trúng thầu với số tiền hơn 2.800 tỉ đồng. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, công ty vẫn chưa chứng minh năng lực tài chính cũng như nộp tiền trúng đấu giá lần đầu.

Do đó, ngành chức năng ở tỉnh An Giang đã ra thông báo lần 2 nhưng phía công ty lại đề xuất cho nộp lần đầu 50 tỉ đồng trước khi cấp phép khai thác, hơn 90 tỉ đồng còn lại sẽ được nộp trong năm khai thác đầu tiên. Trong trường hợp UBND tỉnh An Giang không chấp thuận đề xuất này thì công ty xin nhận lại tiền cọc sau khi trừ chi phí tổ chức đấu giá là hơn 700 triệu đồng.