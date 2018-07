Điều tra vụ Giám đốc BQL dự án bị tố “vòi tiền” 100 triệu đồng của doanh nghiệp

26/07/2018 11:48

Sáng nay 26-7, ông Lê Văn Tuyên, Giám đốc Ban Quản lý dự án (QLDA) huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa, xác nhận có việc bị ông Hoàng Chí Minh, Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại Mạnh Phú (có địa chỉ tại xã Hà Đông, huyện Hà Trung) tố cáo mình "vòi tiền" 100 triệu đồng của doanh nghiệp này.

Tuy nhiên, ông Tuyên phủ nhận việc "vòi tiền" và cho biết cơ quan công an đã mời ông lên làm việc 3 lần, Hiện, kết luận cuối cùng phải chờ cơ quan công an điều tra, xác minh.



Ông Lê Văn Tuyên, Giám đốc Ban QLDA huyện Hà Trung (phải), phủ nhận "vòi tiền" 100 triệu đồng của DN

Trước đó, theo đơn tố cáo của ông Hoàng Chí Minh, tháng 5-2018 công ty của ông có nhận được thư mời thầu dự án xây dựng hội trường nhà văn hóa xã Hà Thái (huyện Hà Trung), vốn tổng mức đầu tư 3,7 tỉ đồng và sau đó công ty đã tham gia dự thầu với tư cách là nhà thầu chính.

Đến ngày 1-6, vị giám đốc này có nhận được cuộc gọi của ông Lê Văn Tuyên, Giám đốc Ban QLDA huyện Hà Trung cho biết Trung ương đã cấp ngân sách 1 tỉ đồng cho dự án và đề nghị phải "chung chi" 100 triệu đồng nếu muốn trúng thầu.

Tuy nhiên, khi không thấy ông Minh có ý kiến, ông Tuyên dọa sẽ để dự án cho người khác. Sợ ông Tuyên làm thật, ngày 4-6 ông Minh đã phải đưa cho nhân viên của mình cầm 100 triệu đồng lên đưa cho ông Tuyên tại Ban QLDA huyện Hà Trung. Nhận được 100 triệu đồng, ông Tuyên đã gọi diện lại thông báo nhận đủ tiền.

Theo đơn ông Minh gửi Công an tỉnh Thanh Hóa thì mọi cuộc gọi "vòi" 100 triệu đồng của ông Tuyên đều được ông Minh ghi âm lại toàn bộ. Ông Minh sau đó đã làm đơn tố cáo gửi đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa, đồng thời giao nộp toàn bộ file ghi âm cho công an để phục vụ công tác điều tra.



Ban QLDA huyện Hà Trung nơi ông Tuyên bị tố nhận 100 triệu đổng của doanh nghiệp

Trao đổi với Báo Người Lao Động sáng ngày 26-7, ông Lê Văn Tuyên, Giám đốc Ban QLDA huyện Hà Trung, một mực phủ nhận thông tin mình "vòi tiền" doanh nghiệp. "Tôi không có làm chuyện đó, giờ mong cơ quan công an sớm vào cuộc xác minh làm rõ. Công an cũng đã mời tôi lên làm việc 3 lần rồi, cũng cho tôi nghe ghi âm nhưng tôi không nhận"- ông Tuyên nói.

Cũng theo ông Tuyên, ông cũng không hiểu vì sao ông Minh lại làm vậy với mình. "Tôi nghi cái này xuất phát từ mâu thuẫn nội bộ thôi, có nhiều người không muốn tôi về đây là lãnh đạo nên đã làm thế"- ông Tuyên trần tình.

Ông Nguyễn Xuân Dũng, Phó Chủ tịch UBND huyện Hà Trung, cho biết huyện này không nhận được đơn tố cáo mà gửi trực tiếp lên cơ quan cấp tỉnh. "Huyện cũng đã nắm bắt được việc này, công an tỉnh đã về làm việc với những người liên quan. Hiện, vụ việc đúng sai thế nào đang chờ kết luận điều tra của cơ quan công an"- ông Dũng nói.

Được biết, ông Lê Văn Tuyên trước đó làm Phó chánh văn phòng Huyện ủy Hà Trung. Sau đó, ông Tuyên được luân chuyển đi làm Bí thư Đảng ủy xã Hà Giang (huyện Hà Trung) và mới lên làm Giám đốc Ban QLDA huyện Hà Trung.



Tin-ảnh: Thanh Tuấn