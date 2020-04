Sáng nay 21-4, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Lê Ngọc Huấn, Chủ tịch UBND huyện Hương Khê, Hà Tĩnh xác nhận thông tin đã đình chỉ công tác đối với ông Phạm Đại Dũng, Chủ tịch UBND xã Hương Lâm, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh.

Hình ảnh ông Phạm Đại Dũng (áo khoác màu xanh) tham gia đánh bạc - Ảnh: Dân trí

Theo ông Huấn, trong đêm ngày 20-4, nhận chỉ đạo từ Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh, ông đã ký quyết định về việc tạm đình chỉ chức vụ đối với ông Phạm Đại Dũng, Chủ tịch UBND xã Hương Lâm. Trong đó yêu cầu ông Dũng có trách nhiệm bàn giao công việc cho UBND xã, đồng thời phải trung thực hợp tác với cơ quan chức năng làm rõ vụ đánh bạc.



Trước đó, vào tối 20-4, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, Thượng tá Phan Xuân Công, Trưởng Công an huyện Hương Khê (tỉnh Hà Tĩnh), cho biết chiều ngày 20-4, công an huyện có tiếp nhận thông tin ông Phạm Đại Dũng, Chủ tịch UBND xã Hương Lâm, tham gia đánh bạc. Theo Thượng tá Công, cơ quan công an đang tiến hành xác minh vụ việc.

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện những hình ảnh được cho là ông Phạm Đại Dũng, Chủ tịch xã Hương Lâm, đang tham gia đánh bạc (đánh liêng) cùng với một số người dân. Trên chiếu bạc có xuất hiện những tờ tiền có mệnh giá 50.000 đồng và 100.000 đồng.

Theo một số thông tin, hình ảnh trên được ghi lại vào những ngày mà dịch Covid-19 đang có diễn biến phức tạp.