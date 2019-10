Trước đó, vào năm 2014, tỉnh Thừa Thiên – Huế đã có quyết định dừng thực hiện dự án khu du lịch nghỉ dưỡng quốc tế World Shine - Huế cũng ở đèo Hải Vân do nhận thấy có ảnh hưởng đến vấn đề an ninh quốc phòng. Dự án này có diện tích 200 ha, được cấp cho Công ty CP Thế Diệu (do Công ty TNHH World Shine Hong Kong đăng ký đầu tư tại Thừa Thiên - Huế) với thời hạn 50 năm. Khu vực dự án này nằm mũi Cửa Khẻm - nơi núi Hải Vân nhô ra biển và cách xa vị trí nghiên cứu dự án Bãi Cả.