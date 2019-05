Đối tượng ngáo đá chém 3 xe mô tô, cầm dao cố thủ trong toa lét

07/05/2019 12:20

Khoảng 9 giờ 30 phút sáng nay (7-5), đối tượng Lê Cảnh Duyền ( SN 1991, ngụ tại khu phố 6, phường 1, TP. Đông Hà) có biểu hiện ngáo đá, cầm kéo dao chém vào 3 xe mô tô dừng trên vỉa hè, đoạn đối diện Trường THPT Đông Hà (khu phố 6, phường 1). Sau đó, đối tượng này tiếp tục tiến đến phía cổng Trường THPT Đông Hà nhưng bị bảo vệ nhà trường đuổi ra và báo cơ quan công an.



Đối tượng Lê Cảnh Duyền tại cơ quan điều tra

Theo Công an TP. Đông Hà khi thấy lực lượng chức năng, đối tượng Duyên đã chạy vào nhà của mình ở gần đó rồi cầm dao kéo cố thủ trong toa lét. "Bằng biện pháp nghiệp vụ, chúng tôi đã khống chế, bắt giữ đối tượng này ngay sau đó và đưa về cơ quan công an. Qua test nhanh, đối tượng dương tính với chất ma túy"- một lãnh đạo Công an TP. Đông Hà nói.

Công an khống chế đối tượng Duyền

Được biết, đối tượng Duyền ở nhà một mình và đang điều trị cai nghiện bằng methadone. Trước đó, ngày 3-5, đối tượng Duyền dùng dao chém vào một chiếc xe ô tô làm hư hỏng, thiệt hại gần 10 triệu đồng. "Chúng tôi đang còn tiến hành trưng cầu giám định giá trị thiệt hại tài sản, chờ hội đồng định giá đưa ra kết luận thì đối tượng Duyền tiếp tục gây ra sự việc trên"- lãnh đạo Công an TP. Đông Hà nói.

Hiện, Công an TP. Đông Hà đã ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam bị can đối với Lê Cảnh Duyền.









Tin- ảnh: Đ. Nghĩa