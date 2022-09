TP HCM trong 4 ngày nghỉ lễ 2-9 nhộn nhịp khách du lịch trong nước và quốc tế. Thống kê sơ bộ của Sở Du lịch TP HCM cho thấy dịp này, khoảng 920.000 lượt khách đã tham quan các điểm du lịch, khu vui chơi giải trí trên địa bàn. Trong đó, khách quốc tế ước khoảng 32.484 lượt, khách du lịch nội địa ước khoảng 365.000 lượt. Doanh thu từ hoạt động du lịch, dịch vụ của TP HCM khoảng 2.740 tỉ đồng.



Hứng thú khám phá "sân nhà"

Nhiều người dân TP HCM chọn khám phá những điểm đến ngay tại "sân nhà" thay vì đi du lịch xa. Lượng khách nội địa từ các địa phương khác và khách quốc tế đến TP HCM cũng tăng hơn trước, nâng tổng doanh thu du lịch 8 tháng đầu năm 2022 của thành phố lên hơn 74.500 tỉ đồng. Thành phố đón nhiều đoàn khách từ Mỹ, Ấn Độ, Nam Phi nhờ chú trọng thị trường khách MICE (hội nghị, hội thảo kết hợp du lịch).

Theo bà Nguyễn Nguyệt Vân Khanh, Giám đốc Ban Tiếp thị - Công ty Du lịch Vietravel, 8.000 lượt khách được công ty ghi nhận trong 4 ngày nghỉ lễ 2-9 có thể xem là tín hiệu tích cực cho công ty và cả thị trường. "Chúng tôi đã tìm hiểu xu hướng du lịch của khách sau 2 năm bị cản trở bởi dịch Covid-19, từ đó tập trung xây dựng, đẩy mạnh sản phẩm du lịch "ít chạm", ngắn ngày, lồng ghép nhiều điểm đến và trải nghiệm mới. Sự bùng nổ khách du lịch trong các dịp Tết, hè và lễ 2-9 cho thấy ngành du lịch đã hồi sinh ngoạn mục" - bà Khanh đánh giá.

Ban Quản lý cảng Sa Kỳ phải điều động 10-12 chuyến tàu/ngày để vận chuyển lượng hành khách đến Lý Sơn tăng cao dịp nghỉ lễ 2-9. Ảnh: TỬ TRỰC

Bà Trần Thị Bảo Thu, Giám đốc Truyền thông Công ty Lữ hành Fiditour - Vietluxtour, thông tin lượng khách nội địa của công ty dịp lễ 2-9 năm nay tăng khoảng 150%-170% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy vậy, tình hình kinh doanh tour lễ 2-9 chưa phục hồi hoàn toàn, đặc biệt là với thị trường outbound (khách đi nước ngoài) và inbound (khách quốc tế).

Tại BenThanh Tourist, bà Trần Phương Linh, Giám đốc Tiếp thị - Công nghệ thông tin, cho hay sau tín hiệu tích cực trong hè và kỳ nghỉ lễ Quốc khánh, doanh nghiệp đặt nhiều kỳ vọng vào mùa du lịch thu - đông. Công ty đã bắt đầu mở bán tour trong và ngoài nước, thiết kế chương trình du lịch mùa thu kết hợp trải nghiệm tâm linh... nhằm đem đến sự lựa chọn đa dạng hơn cho du khách.

Ông Nguyễn Minh Mẫn, Giám đốc Truyền thông và Marketing Công ty TSTtourist, nhận định du lịch trong nước đã trở lại trạng thái hồi phục gần như hoàn toàn khi tình hình kinh doanh tour của các đoàn ổn định và có dấu hiệu gia tăng. Ông Mẫn dự đoán thị trường khách quốc tế cuối năm nay sẽ sôi động và là bước đệm cho năm 2023.

Du lịch biển "hốt bạc"

Thông tin từ Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch (VH-TT-DL) tỉnh Bình Thuận cho hay từ ngày 1 đến 4-9, tỉnh ghi nhận khoảng 45.000 lượt khách đến tham quan, nghỉ dưỡng - tăng khoảng 15,4% so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó, khách quốc tế đạt 2.000 lượt; còn lại là khách nội địa đến từ các tỉnh, thành như: TP HCM, Đồng Nai, Lâm Đồng, Bình Dương...

Theo ghi nhận của phóng viên, tại Khu Du lịch quốc gia Mũi Né (tỉnh Bình Thuận), các cơ sở lưu trú hầu như kín phòng; một số resort, khách sạn 3-5 sao đạt tỉ lệ lấp phòng trên 80%. Nhiều hoạt động văn hóa, lễ hội được tổ chức tại Mũi Né, như: âm nhạc đường phố, lễ hội biển "Điểm đến đa sắc màu" kết hợp festival đường phố...

Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa cho hay trong dịp lễ 2-9, TP Nha Trang đón gần 136.000 lượt khách lưu trú; 356.815 lượt khách tham quan, vui chơi tại các khu giải trí, địa điểm văn hóa; tổng doanh thu khoảng 576,2 tỉ đồng. Công suất buồng tại các khu nghỉ dưỡng khu vực Bắc bán đảo Cam Ranh (Bãi Dài) đạt khoảng 70%. Riêng khách tham quan vịnh Nha Trang đạt gần 18.000 lượt, cao điểm vào ngày 2-9 có hơn 6.000 khách.

Du khách đông nghẹt tại biển Vũng Tàu sáng 3-9. Ảnh: BÍCH NGỌC

Tại TP Đà Nẵng, tổng lượng khách tham quan, du lịch trong 4 ngày nghỉ lễ ước đạt hơn 239.000 lượt, tăng 58% so với năm 2019. Tổng số chuyến bay nội địa và quốc tế đến thành phố từ ngày 31-8 đến 4-9 ước khoảng hơn 540 chuyến. Công suất phòng của các cơ sở lưu trú 4-5 sao và tương đương ven biển ước khoảng 70%-80%; đa số là khách lẻ, tập trung đông từ ngày 1 đến 3-9. Một số khu nghỉ dưỡng như Furama, Pullman, Sheraton Grand có đoàn khách đặt xuyên lễ với công suất khoảng 90%. Khách sạn ở khu vực trung tâm đạt công suất khoảng 40%-45%.

Theo thống kê của Sở VH-TT-DL tỉnh Quảng Ngãi, trong dịp lễ 2-9, khoảng 32.000 lượt du khách đến tham quan, vui chơi, giải trí tại các điểm du lịch trên địa bàn; khách lưu trú khoảng 14.000 người. Một số điểm tham quan, du lịch đón nhiều lượt khách nhất dịp này là: huyện Lý Sơn, Khu Du lịch Mỹ Khê, Khu Du lịch Suối Chí, Khu Du lịch sinh thái Thác Trắng... Riêng huyện Lý Sơn trong 4 ngày lễ đón gần 5.000 lượt khách du lịch và phải điều động 10-12 chuyến tàu/ngày để vận chuyển hành khách tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn.

Trong khi đó, tổng lượt khách du lịch đến tỉnh Kiên Giang dịp này ước đạt 157.143 lượt, tăng nhẹ so với ngày thường; tổng lượt khách lưu trú là 53.391, công suất phòng bình quân đạt 65%. Riêng TP Phú Quốc đón 85.133 lượt khách du lịch, trong đó có 34.509 lượt khách lưu trú.

Bảo đảm an toàn, không có "chặt chém"

Theo báo cáo nhanh của Sở VH-TT-DL tỉnh Bình Thuận, tuy kỳ nghỉ lễ kéo dài, lượng khách đổ về đông nhưng tình hình an ninh - trật tự và việc cứu hộ, cứu nạn ở các bãi tắm được bảo đảm. Giá cả phòng lưu trú cũng như các mặt hàng hải sản tươi sống được niêm yết công khai.

Bà Nguyễn Thị Lệ Thanh, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa, cho biết dù lượng khách khá đông nhưng nhờ có sự chuẩn bị, phối hợp giữa các ngành chức năng nên giữ được an ninh - trật tự, an toàn trong kỳ nghỉ lễ trên địa bàn. Đường dây nóng Trung tâm Hỗ trợ khách du lịch chỉ tiếp nhận 2 vụ việc. Trong đó, 1 vụ việc phản ánh giá tại quán cơm cao dù đã được niêm yết rõ ràng. Trung tâm đã trực tiếp giải quyết và nhận được sự đồng thuận của du khách.

Tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, nhiều khách sạn cho biết từ ngày 2 đến 4-9, lượng khách đặt phòng tăng cao, một số cơ sở lưu trú gần biển "cháy" phòng. Thống kê của Sở Du lịch tỉnh cho thấy trong 2 ngày 2 và 3-9, địa phương này đón gần 142.000 lượt khách tham quan, vui chơi, lưu trú.

Để bảo đảm an toàn cho lượng du khách tăng cao, TP Vũng Tàu đã triển khai cắm cờ, biển báo tại các ao xoáy, dòng chảy nguy hiểm; tổ chức ứng trực và thổi còi, phát loa hướng dẫn du khách tắm biển tại nơi an toàn; sử dụng mô tô trượt nước tuần tra, yêu cầu du khách không bơi ra xa bờ, không tắm biển khi trời tối; ngăn chặn du khách tắm trong khu vực ao xoáy; hỗ trợ cứu vớt trường hợp tai nạn trên biển, đưa vào bờ an toàn.

Theo Trung tâm Hỗ trợ và Quản lý khách du lịch, tại khu vực Bãi Sau (TP Vũng Tàu), lực lượng cứu hộ đã kịp thời cứu 2 du khách. Lực lượng chức năng cũng xử lý 24 trường hợp ăn uống ở bờ kè, 9 trường hợp trải bạt ngồi ăn uống dưới bãi biển; ngăn chặn 11 trường hợp đưa đồ ăn xuống biển; nhắc nhở, giải tán nhiều trường hợp bán nước dưới bãi biển vào ban đêm; phối hợp lập 46 biên bản vi phạm hành chính liên quan buôn bán hàng rong, an toàn giao thông.

Ông Trịnh Hàng, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, cho hay để bảo đảm an ninh - trật tự, an toàn giao thông tại các khu, điểm tham quan, bãi tắm, địa phương đã bố trí lực lượng túc trực dọc bãi biển, thường xuyên phát loa cảnh báo cho du khách về tình hình trộm cắp, tội phạm... Nhờ vậy, tình trạng chèo kéo, tranh giành khách giảm đáng kể.