Khoảng 15 giờ 30 chiều 23-4, trời mưa kèm theo sấm sét tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất. Trong quá trình kiểm tra sân đường, nhân viên Trung tâm khai thác khu bay Tân Sơn Nhất đã phát hiện bề mặt đường cất hạ cánh 25R/07L có vệt bong tróc bê-tông khá lớn trên mặt đường băng.

Đường băng được xác định bị hư hỏng do sét đánh.

Hình ảnh bê-tông trên mặt đường băng 25R/07L bị bong bật - Ảnh: Báo Giao thông

Tổ kiểm tra sân đường đã thông báo ngay cho Trực ban trưởng - Trung tâm điều hành sân bay để phối hợp với Đài chỉ huy - Công ty Quản lý bay miền Nam tạm ngưng khai thác đường CHC 25R/07L để khắc phục.

Sau khi kiểm tra, đã phát hiện 2 vị trí hư hỏng: 1 vị trí hư hỏng có kích thước đường kính khoảng 25 cm, sâu 5 cm; 1 vị trí hư hỏng có kích thước đường kính khoảng 15 cm, sâu 3 cm.

Sân bay Tân Sơn Nhất đã khẩn trương xử lý, khắc phục bằng bê-tông nhựa nóng tự trộn để đưa đường CHC 25R/07L vào khai thác trở lại lúc 17 giờ 05 ngày 23-4.

Được biết, việc dừng khai thác 25R/07L khiến một số chuyến bay phải cất, hạ cánh muộn hơn dự kiến. Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) khẳng định trong quá trình tạm ngừng khai thác đường CHC 25R/07L, tất cả các chuyến bay đều được khai thác trên đường CHC 25L/07R, do đó không có chuyến bay nào bị hủy do sự cố trên.

Đây không phải lần đầu tiên đường băng này bị hỏng do sét đánh. Trước đó, vào tháng 7-2015, Cục Hàng không Việt Nam đã quyết định đóng cửa đường băng 25R/07L của sân bay Tân Sơn Nhất để khắc phục hư hại tại 2 điểm (có diện tích khoảng 10 m2) trên mặt đường cất/ hạ cánh do bị sét đánh. Dự kiến đường băng này phải đóng cửa trong 72 giờ song sau đó việc sửa đường băng Tân Sơn Nhất hoàn thành sớm hơn dự kiến, sân bay hoạt động bình thường trở lại sau 57 giờ, sớm hơn 15 giờ so với dự kiến. Trong thời gian khai thác một đường băng, sân bay Tân Sơn Nhất chỉ tiếp nhận được 30 chuyến bay/giờ thay vì 35 chuyến/giờ như bình thường.