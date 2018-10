Đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi: Bán thầu cho công ty kém năng lực

16/10/2018 06:00

Ngày 15-10, tại tỉnh Quảng Nam, trời nắng tốt sau đợt mưa kéo dài nên chủ đầu tư dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi đã yêu cầu các nhà thầu sửa chữa các đoạn đường bị hư hỏng.



Dừng thi công vì kém năng lực

Tại đoạn Km26 và Km27, hàng trăm mét đường cao tốc đã được cào lên để trải nhựa lại. Rất nhiều phương tiện và công nhân được triển khai thi công khiến đoạn đường này như một đại công trường. Lực lượng CSGT cũng đã có mặt để bảo đảm cho các phương tiện lưu thông an toàn.

Đại diện chủ đầu tư có mặt tại hiện trường cho hay đoạn đường này có nhiều "ổ gà" nằm rải rác, cách nhau 5-10 m. Nếu sửa từng đoạn sẽ làm con đường trở nên chắp vá, phản cảm nên nhà thầu và đơn vị tư vấn đã đề xuất sửa cả một đoạn lớn. Đơn vị thi công cào lớp đường dày 8 cm, dài 400 m lên để trải nhựa lại. Trong khi đó, tại một số khu vực khác như tại Km45 xuất hiện một tốp công nhân tạm thời lấp các "ổ gà" theo kiểu thủ công. Đoạn đường xuất hiện "ổ gà", hư hỏng tại Km27 do Công ty Tuấn Lộc thi công, đoạn Km45 do Công ty Thành An thi công.

Tiếp xúc với ông Trần Văn Tám, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC), chủ đầu tư đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi vào chiều 15-10, phóng viên Báo Người Lao Động đặt câu hỏi: Công ty Posco Engineering & Construction Co., Ltd (Hàn Quốc) bán toàn bộ 100% giá trị xây lắp gói thầu số A5 cho các nhà thầu phụ tại Việt Nam có ảnh hưởng gì đến chất lượng công trình? Ông Tám nói: "Không muốn khẳng định gì cả. Làm đến đâu kiểm định đến đó. Chúng tôi luôn luôn phải bảo đảm chất lượng".

Đoạn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi xuất hiện nhiều “ổ gà” được cào lên để thảm lại

Trước đó, tháng 4-2017, đoàn thanh tra của Bộ Giao thông Vận tải đã phát hiện Công ty Posco Engineering & Construction Co., Ltd bán toàn bộ 100% giá trị xây lắp gói thầu số A5 (Km131+700 và Km131+500 - Km139+204, thuộc địa phận tỉnh Quảng Ngãi) có giá trị hợp đồng xây lắp gần 1.400 tỉ đồng cho 17 nhà thầu phụ tại Việt Nam. Trong số này có nhà thầu không đủ năng lực sau đó đã bị buộc dừng thi công.

Biên bản của đoàn thanh tra cũng chỉ ra một số vấn đề liên quan đến thiết kế kỹ thuật, giám sát công trình, công tác thi công. Điển hình, công tác thi công cọc khoan nhồi về sơ đồ khoan cọc thay đổi so với biện pháp thi công được duyệt; công tác thi công dầm Super T, dầm I cho thấy thí nghiệm công tác cốt thép dự ứng lực không đầy đủ với yêu cầu (thiếu thí nghiệm khả năng neo giữ hệ thống 95% cường độ chịu kéo, thí nghiệm tần suất của đồng hồ đo…); thiếu thí nghiệm modul cắt của cao su cho gối cầu…

Vệt dầu loang đáng ngờ

Trong khi dư luận đang hết sức bức xúc về chất lượng của đường cao tốc này thì xuất hiện một thông tin khá bất ngờ: nhà thầu phát hiện vệt dầu loang trên đoạn qua địa phận xã Duy Trung (huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam). Kiểm tra dọc tuyến về phía đầu tuyến thì phát hiện có 6 vệt dầu loang, kích thước mỗi vệt khoảng 60 cm x 60 cm trùng với vệt bánh xe chạy trên làn xe bên ngoài (sát làn dừng khẩn cấp) tại khoảng lý trình Km28+680 đến Km27+700 (trái tuyến). Ban Quản lý dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi đã thông báo sự việc cho Cục CSGT - Bộ Công an (đơn vị tuần tra, kiểm soát giao thông trên tuyến cao tốc này) và Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Quảng Nam.

Đại diện Ban Quản lý dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, cho biết dầu diesel sẽ làm biến đổi thành phần bê-tông nhựa, vì vậy trước sau gì đoạn đường này cũng sẽ bị hỏng nên sẽ yêu cầu nhà thầu sửa lại.

Còn ông Trần Văn Tám thì cho rằng không loại trừ khả năng đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi bị phá hoại. "Quan điểm của tôi là vẫn đang nghiên cứu. Khi chưa rõ ràng thì nằm trong diện nghi ngờ, các cơ quan chức năng đang xem xét, chúng tôi không có gì khẳng định. Tuy nhiên, đấy cũng không ngoại trừ, vì hãy xem các vết hỏng rất giống với vệt đổ, tròn, lướt như té nước. Chất lượng dự án được kiểm định rất tốt, không có lý do gì sau một thời gian mà đồng loạt lổm nhổm như thế. Chúng tôi cũng đang nghiên cứu nhưng không thể ngoại trừ" - ông Tám nói.

Ông Tám cho biết sau khi phát hiện sự việc đã mời công an đến chụp ảnh, lập biên bản. Khi được hỏi rằng dư luận cũng đặt câu hỏi ngược lại là có khả năng ai đó tự ngụy tạo chứng cứ để "phủi" trách nhiệm, ông Tám nói rằng tất cả cũng chỉ là nhận định chứ chưa thể nói trước điều gì. "Ngay từ đầu tôi đã nói cái này cần phải nghiên cứu sâu, không võ đoán được cái gì cả. Phải chờ kết luận điều tra của cơ quan chức năng mới rõ ràng được" - ông Tám giải thích.

Công an chưa được báo về vết dầu loang Dù chủ đầu tư cho hay đã báo cáo việc phát hiện vết dầu loang trên đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi cho Phòng An ninh kinh tế - Công an tỉnh Quảng Nam nhưng đến cuối giờ chiều 15-10, đại tá Nguyễn Viết Lợi, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, nói với phóng viên Báo Người Lao Động rằng chưa nhận được bất kỳ báo cáo hay thông tin gì về sự việc trên. Ông Lợi nói khi nào đơn vị tiếp nhận trình báo thì mới vào cuộc điều tra.

Làm rõ trách nhiệm các tổ chức, cá nhân Chiều 15-10, cho ý kiến về các báo cáo về kinh tế - xã hội trong phiên họp thứ 28 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (QH), bà Lê Thị Nga, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của QH, đề nghị Chính phủ cần làm rõ chất lượng các công trình hạ tầng nói chung và các công trình giao thông nói riêng. "Nhiều công trình, trong đó có các công trình giao thông xuống cấp rất nhanh" - bà Nga nói và đề nghị phải trả lời được câu hỏi: "Vì sao công trình làm thì lâu mà xuống cấp rất là nhanh?". Dẫn ví dụ về tuyến đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi được đầu tư hơn 34.000 tỉ đồng, vừa mới đưa vào sử dụng vào đầu tháng 9-2018 nhưng đã bị hư hỏng, xuống cấp rất nhanh, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của QH đề nghị làm rõ các vấn đề mà dư luận, cử tri, báo chí đã nêu và đề nghị QH làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan. Ngoài ra, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của QH cũng đề nghị làm rõ trách nhiệm giải trình của các cơ quan khi có phản ánh của báo chí, cử tri. "Tôi đề nghị trong giải trình phải làm rõ, tránh trường hợp né tránh trách nhiệm như vị giám đốc Ban Quản lý dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, khi có sự việc ổ gà, ổ trâu xảy ra ở tuyến đường này thì ngay lập tức đã đổ cho do mưa…" - bà Nga nói. Bà Lê Thị Nga cũng đề nghị Chính phủ phải làm rõ trách nhiệm giải trình vì sao chất lượng công trình, trong đó có công trình giao thông lại xuống cấp nhanh như vậy? V.Duẩn

Bài và ảnh: TRẦN THƯỜNG