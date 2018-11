Đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi: VEC phản hồi thông tin “sụt lún"

Nhà thầu Trung Quốc thi công

Gói thầu A3 (Km 99+500 - Km 110+100) do Công ty TNHH Tập đoàn công trình giao thông tỉnh Giang Tô (Trung Quốc) trúng thầu thi công. Tư vấn thiết kế kỹ thuật là liên danh Nippon Koei Co., Ltd - Nippon Engineering Consultant Co., Ltd - Thai Engineering Consultant Co., Ltd - Chodai Co., Ltd (Nippon Koei – NE – TEC - CHODAI). Tư vấn giám sát đoạn tuyến WB là CDM Smith Inc.