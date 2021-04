Bắt giữ tổng giám đốc Công ty Phúc Lâm

Cơ quan CSĐT đã bắt giữ và khám xét nơi ở của Trần Huy Lập (SN 1960; ngụ quận Phú Nhuận, TP HCM), Tổng Giám đốc Công ty Phúc Lâm, để điều tra về hành vi "Buôn lậu".

Công ty Phúc Lâm có 6 cổ đông, do Trần Huy Lập làm tổng giám đốc, đăng ký hoạt động từ ngày 31-12-2013, có thay đổi đăng ký thủ tục lần thứ 9 vào ngày 29-6-2020, trụ sở tại số 60A Hoàng Quốc Việt, phường Phú Mỹ, quận 7, TP HCM với số vốn 153 tỉ đồng. Theo Công an tỉnh Đồng Nai, sau cao điểm của chuyên án vào trước Tết Tân Sửu, các đơn vị thuộc công an tỉnh và Bộ Công an cùng công an các địa phương đã tiếp tục phối hợp, mở rộng chuyên án. Ngày 28-3, lực lượng chức năng đồng loạt khám xét khẩn cấp 6 địa điểm là trạm xăng, trụ sở của Công ty TNHH Thương mại Huỳnh Khang tại huyện Bình Chánh (TP HCM) và DNTN Xăng dầu Bình Long tại huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Tại đợt khám xét này, cơ quan công an đã bắt giữ Lê Hùng Phong và Đỗ Văn Ba (cùng ngụ TP HCM), là 2 người nắm vai trò điều hành tại 2 doanh nghiệp trên, để điều tra về hành vi buôn lậu. Trước đó, ngày 25-3, các đơn vị công an cũng đã khám xét 16 điểm kinh doanh xăng dầu thuộc Công ty Thanh Bình, Công ty Tài Lộc và Công ty Quốc Khánh trên địa bàn TP HCM và tỉnh Bình Phước.

Ngày 9-3, gần 400 cảnh sát cũng đã khám xét khẩn cấp tại 10 cây xăng, kho chứa xăng, trụ sở làm việc và nơi ở của các đối tượng cộm cán khác liên quan đường dây xăng giả tại TP HCM và tỉnh Bình Dương. Tại đợt khám xét này, công an bắt giữ Lê Thanh Tú và vợ là Trần Thị Thanh Vân (cùng ngụ TP Thủ Đức). Vợ chồng Tú, Vân là giám đốc và quản lý điều hành tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Vân Trúc, có các trụ sở và chi nhánh tại tỉnh Bình Dương và TP HCM. Ngoài trụ sở chính, Tú - Vân còn thành lập thêm 11 chi nhánh của công ty tại TP HCM, Bình Dương và xây dựng một bến thủy nội địa, có thể tiếp nhận tàu thủy chở xăng với tải trọng trên 1.000 tấn.

Khám xét nhà Trần Huy Lập - Tổng giám đốc Công ty Phúc Lâm. Ảnh: Nguyễn Tuấn

Bắt tạm giam 32 đối tượng

Đến nay, Bộ Công an và Công an tỉnh Đồng Nai đã phối hợp bắt khẩn cấp hàng chục đối tượng và đường dây xăng giả này được xác định đã sản xuất trên 200 triệu lít xăng giả. Hiện xác định 3 trong số những kẻ cầm đầu là Phan Thanh Hữu, Nguyễn Hữu Tứ cùng Lê Thanh Trung.

Lãnh đạo Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đường dây tội phạm này hoạt động theo phương thức các đối tượng dùng tàu lớn ra hải phận quốc tế mua xăng dầu bất hợp pháp của nước ngoài, sau đó vận chuyển về Việt Nam rồi dùng hóa chất pha chế thành xăng A95 kém chất lượng đưa ra thị trường tiêu thụ và mua hóa đơn hợp thức hóa. Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 32 đối tượng có liên quan để điều tra về tội "Buôn lậu". Lực lượng chức năng cũng đã thu giữ tổng cộng 2 tàu biển có tải trọng 1.500 tấn, 5 sà lan có tải trọng từ 400 đến 1.000 tấn, 6 xe bồn, 2.680.000 lít xăng, 4 thùng hóa chất để tạo màu, trên 100 tỉ đồng tiền mặt, gần 50 quyển sổ đỏ, 12 thùng tài liệu hồ sơ, sổ sách và các tang vật liên quan.

"Đây là tổ chức tội phạm có quy mô cực lớn và tinh vi, đường dây xăng giả vươn vòi trên nhiều tỉnh, thành phía Nam, gây tác hại rất lớn cho nền kinh tế và người dân nói chung. Lực lượng thuộc Bộ Công an, Công an tỉnh Đồng Nai và các tỉnh, thành đã phải rất công phu để triệt phá" - một cán bộ lãnh đạo thực hiện chuyên án cho biết.