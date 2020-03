Theo thông tin được gửi tới Tổng lãnh sự quán tại Houston, một đoàn gồm gần 40 du học sinh Việt Nam tại Mỹ đang chờ đợi ở sân bay Dallas để đi Narita (Nhật Bản) rồi nối chuyến về Việt Nam, đã chuẩn bị lên máy bay thì lại được thông báo chuyến bay từ Narita về Việt Nam bị huỷ.



Đáng chú ý là trong đoàn có du học sinh nhận được thư xác nhận của Đại sứ quán Việt Nam tại Mỹ nhưng khi trình ra thì nhân viên sân bay từ chối xem. Theo thông tin từ gia đình các du học sinh này, hiện các du học sinh đang ở sân bay tìm chuyến bay khác đồng thời email, gọi điện tới các Cơ quan đại diện của Việt Nam tại Mỹ, Nhật Bản xin trợ giúp.

Cũng theo thông tin từ gia đình các du học sinh, khi liên hệ với Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại San Francisco tại Mỹ được biết, tại sân bay Dallas, các hành khách bay về Việt Nam có chuyến bay quá cảnh tại Nhật Bản sẽ chưa được làm các thủ tục để lên máy bay do một số hãng hàng không của Nhật (như Japan Airlines) chưa thể khẳng định việc tiếp tục thực hiện các chuyến bay tới Việt Nam đã bị huỷ trước đó do lệnh cấm bay. Do đó, gia đình được khuyến cáo xem xét việc tiếp tục hoặc đổi hành trình bay phù hợp, đảm bảo lịch trình về Việt Nam cho các cháu.

Hiện tại, các du học sinh ở Dallas nếu muốn có thể đổi hành trình bay qua các sân bay vẫn còn tiếp tục khai thác các chuyến bay tới Việt Nam như qua Hồng Kông (Trung Quốc) mặc dù lượng hành khách khá đông do mọi ngả về Việt Nam hiện nay đều tập trung đi qua đây.

Được biết, ngày 23-3 (theo giờ Việt Nam), phần lớn các thành viên trong đoàn du học sinh nói trên đã đổi được vé bay từ Dallas về Hong Kong (Trung Quốc) rồi nối chuyến về Việt Nam; các thành viên còn lại sẽ đổi vé để về Việt Nam trong ngày mai.

Tối ngày 22-3, (theo giờ Mỹ), Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại San Francisco đã cử cán bộ có mặt tại sân bay San Francisco để hỗ trợ các thành viên trong đoàn quá cảnh tại đây để đáp các chuyến bay về Việt Nam.