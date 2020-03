Thông tin từ sân bay quốc tế Nội Bài cho biết theo lịch bay, dự kiến trong ngày 23-3, sân bay Nội Bài sẽ đón khoảng 276 hành khách, đều là quốc tịch Việt Nam (số liệu đặt chỗ). Các hành khách này đi trên 4 chuyến bay đến từ Hồng Kông (Trung Quốc), Nhật Bản, Bangkok (Thái Lan).



Khách nhập cảnh tại Nội Bài - Ảnh: NIA

Bên cạnh đó có 2 chuyến bay của Vietnam Airlines từ Anh và Đức với 608 khách đặt chỗ (VN54 LHR-HAN 306 khách đặt chỗ, và VN36 FRA-HAN 303 khách đặt chỗ) đã được chuyển hướng hạ cánh tại Cảng HKQT Vân Đồn vào sáng nay, 23-3.

Thông tin từ Cảng HKQT Vân Đồn cho biết 2 chuyến bay đã hạ cánh an toàn. Chuyến thứ nhất là VN36 bay từ Đức hạ cánh lúc 6 giờ 20 sáng với 208 khách. Chuyến thứ hai VN 54 từ Anh hạ cánh lúc 7 giờ 20 với 301 khách.

Như vậy, số khách thực về sân bay Vân Đồn hôm nay là 509 người. Tất cả đều là người Việt Nam và đều được Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ninh đưa đến địa điểm cách ly.



Trước đó, ngày 22-3, số lượng khách nhập cảnh Nội Bài thực tế là 1.712 hành khách, đều là khách quốc tịch Việt Nam, giảm nhiều so với lượng khách đặt chỗ (khách đặt chỗ là 2.348). Tại sân bay quốc tế Vân Đồn (Quảng Ninh) cũng đón 2 chuyến bay từ Nhật Bản. Trong đó, chuyến VJ823 do Vietjet khai thác hạ cánh lúc 14 giờ 28 với 89 hành khách là người Việt Nam. Chuyến thứ 2 là VN385 do Vietnam Airlines khai thác hạ cánh lúc 20 giờ 16 gồm 232 khách, trong đó có 6 trẻ em với 4 bé sơ sinh.