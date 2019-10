Ngày 16-10, Thượng tá Nguyễn Văn Nam, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi, cho biết Công an tỉnh Quảng Ngãi đang tiến hành điều tra vụ việc một số đối tượng giả danh Công an gọi điện đe dọa, lừa đảo nhiều người dân trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.



Bà Lê Thị N. (ngụ xã Nghĩa Dũng, TP Quảng Ngãi), cho biết cách đây mấy ngày, bà nhận được điện thoại của một người đàn ông ở đầu dây bên kia tự xưng cán bộ Cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy báo rằng bà N. có đứng tên mở một tài khoản ngân hàng ở Bắc Ninh, kết cấu với người nước ngoài buôn bán ma túy và có liên quan đến đường dây ma túy xuyên quốc gia do Cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy thụ lý.

Bà Lê Thị N. trình báo sự việc. Ảnh: T.S

Đồng thời, yêu cầu bà N. chuyển khoản 200 triệu đồng để cơ quan công an tiếp tục điều tra, khi xong vụ án sẽ hoàn trả lại... Sau nhiều lần gọi điện, bà N. cứ đinh ninh rằng cán bộ kia là cán bộ điều tra của Cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy nên ra ngân hàng chuyển khoản. Thế nhưng khi chuyển xong, bà N. nhiều lần gọi điện lại không được nên sau đó trình báo Công an tỉnh Quảng Ngãi.

Sau khi tiếp nhận đơn tố cáo, Công an tỉnh Quảng Ngãi tiến hành điều tra, truy tìm đối tượng lừa đảo. Theo ghi nhận của lực lượng Công an tỉnh Quảng Ngãi, từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đã xảy ra gần 10 vụ lừa đảo với hình thức tương tự, với số tiền hàng trăm triệu đồng. Phần lớn các nạn nhân đều là những người cao tuổi, giờ gọi điện thường là giờ hành chính, khi con cái đều đã đi làm.

Đặc biệt, các đối tượng lừa đảo nắm rất kỹ về thân nhân những người bị hại nên khi gọi điện, những người bị hại có cảm giác tin tưởng.

Theo Thượng tá Nguyễn Văn Nam, khi Cơ quan Công an điều tra, xử lý một vụ án không thể tự tiện tạm giữ tiền, tài sản hoặc làm việc với người dân thông qua điện thoại. "Người dân tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, số tài khoản và nhất là không chuyển tiền vào số tài khoản của người lạ. Khi gặp những trường hợp giả danh gọi điện, người dân cần bình tĩnh tiếp nhận thông tin, sau đó báo với cơ quan cảnh sát điều tra", Thượng tá Nam nói.