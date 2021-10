Ngày 6-10, UBND tỉnh Gia Lai đã có văn bản chỉ đạo các sở, ngành, địa phương xử lý kiến nghị sau thanh tra về hồ sơ cấp phép cho lao động người nước ngoài (chủ yếu là người Trung Quốc).



Trước đó, Thanh tra tỉnh Gia Lai kiểm tra 534 lao động là người nước ngoài thì phát hiện có 473 lao động người Trung Quốc, 1 lao động là người Đài Loan đang làm việc tại các dự án nhà máy điện gió không có giấy phép.

Người Trung Quốc đến thuê mặt bằng, treo bảng hiệu tại huyện Chư Prông

Theo Thanh tra tỉnh Gia Lai, hàng trăm người Trung Quốc lao động không phép cho thấy việc quản lý lao động là người nước ngoài và việc cấp giấy phép lao động trên địa bàn tỉnh còn nhiều hạn chế.

Nguyên nhân là do việc chấp hành pháp luật của một số nhà thầu, doanh nghiệp trong việc tuyển dụng, sử dụng và đề nghị cấp giấy phép lao động người lao động nước ngoài còn hạn chế; nhiều người lao động nước ngoài đến làm việc tại các dự án rồi mới tiến hành làm các thủ tục đề nghị cấp phép.

Việc phát hiện nhiều người Trung Quốc lao động "chui" tại các dự án điện gió tại tỉnh Gia Lai đã được phát hiện từ nhiều tháng trước, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội và UBND tỉnh Gia Lai đã ban hành tổng cộng 24 quyết định xử phạt đối với các đơn vị vi phạm với số tiền trên 2,1 tỉ đồng.

Trong cuộc họp báo định kì vào tháng 7, ông Nguyễn Văn Lộc, Phó Chánh văn phòng phụ trách Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai – người chủ trì họp báo, cho biết việc phát hiện nhiều người nước ngoài lao động không phép, tỉnh Gia Lai đã yêu cầu cơ quan chức năng xử lý vi phạm hành chính, yêu cầu hoàn tất các thủ tục. Nếu không đáp ứng được thì phải trục xuất. Tuy nhiên, vì đang củng cố hồ sơ nên Công an tỉnh và Sở LĐ-TB-XH xin gia hạn để xử lý.

Tuy vậy, đến thời điểm thanh tra (từ 17-8 đến 17-9) việc vi phạm của các doanh nghiệp, nhà thầu không được xử lý triệt để nên các đơn vị này vẫn tiếp tục vi phạm.

Thực hiện kiến nghị Thanh tra tỉnh, UBND tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các sở, ban ngành, các địa phương hướng dẫn các đơn vị, doanh nghiệp, nhà thầu kịp thời báo cáo giải trình việc sử dụng lao động người nước ngoài để UBND tỉnh xem xét chấp thuận. Sở này cũng phải quản lý nghiêm lao động người nước ngoài trên địa bàn tỉnh…

Riêng Công an tỉnh Gia Lai chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, tham mưu xử lý theo thẩm quyền những lao động người nước ngoài vi phạm không tuân thủ pháp luật Việt Nam hiện chưa được xử lý, người lao động vi phạm vẫn đang tiếp tục lao động tại các dự án gây ảnh hưởng đến công tác quản lý cư trú, tiềm ẩn nhiều yếu tố ảnh hưởng đến an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.