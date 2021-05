Ngày 11-5, đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang, cho biết đã tiếp nhận và xử lý hàng ngàn cuộc điện thoại hoặc tin nhắn của người dân về tố giác tội phạm, nhất là các hành vi vi phạm về phòng chống Covid-19 trên địa bàn toàn tỉnh.



Đại tá Đinh Văn Nơi hứa sẽ xử lý nhanh các tin báo tố giác tội phạm, nhất là những vi phạm về công tác phòng chống dịch Covid-19

Người đứng đầu Công an tỉnh An Giang cho rằng tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp nên đã chỉ đạo quyết liệt lực lượng công an toàn tỉnh hiệp đồng với các lực lượng khác dốc toàn lực để cùng cả nước chống "giặc Covid-19". Ông khẳng định cuộc chiến này có thành công hay không là nhờ vào tai mắt của người dân địa phương nên việc cung cấp số điện thoại của cá nhân lãnh đạo công an tỉnh là điều hết sức cần thiết.

"Nhiều người tỏ ra bất ngờ vì tôi tiếp nhận thông tin và xử lý ngay nhiều vụ việc một cách nhanh chóng nên đã tạo được sự tin tưởng của người dân vào lực lượng công an. Nếu bận công việc hay bận họp, chưa thể trực tiếp trả lời ngay thì sau 15 giây, cuộc gọi đó sẽ tự động chuyển vào đường dây trực ban công an tỉnh và lập tức được ghi nhận rồi báo cáo ngay lại cho tôi xử lý. Chính vì vậy mà hầu hết các tin tố giác đều được tôi tiếp nhận và xử lý đến nơi, đến chốn" - đại tá Nơi khẳng định.

Đại tá Đinh Văn Nơi trong lần cùng đoàn công tác của tỉnh An Giang băng đồng đi thăm, tặng quà những chiến sĩ đang tham gia phòng chống dịch Covvid-19 ở tuyến đầu Tổ quốc

Theo đại tá Đinh Văn Nơi, những tin báo của người dân sẽ được chuyển ngay lên nhóm Zalo về phòng, chống dịch Covid-19 của Công an tỉnh An Giang. Ngay sau đó, lãnh đạo công an các đơn vị, địa phương có liên quan phải cử lực lượng xuống xác minh và xử lý kịp thời.

Kết quả giải quyết cũng được báo cáo ngay cho người đứng đầu công an tỉnh nắm. Riêng những tin báo chưa được xử lý triệt để sẽ được Văn phòng Công an tỉnh An Giang lập danh sách và yêu cầu các đơn vị, địa phương liên quan phải nhanh chóng giải quyết.

"Kể từ khi công bố số điện thoại cá nhân đến nay, tôi đã tiếp nhận hàng ngàn tin nhắn và cuộc gọi, trong đó có nhiều thông tin quý giá. Từ đó, góp phần quan trọng trong công tác đấu tranh với các loại tội phạm"- đại tá Đinh Văn Nơi chia sẻ.

Giám đốc Công an An Giang mong muốn người dân tiếp tục ủng hộ và cung cấp thật nhiều những tin tức có giá trị liên quan đến an ninh trật tự, nhất là những tin báo liên quan đến công tác phòng chống dịch Covid-19 để cùng chung tay bảo vệ người dân, bảo vệ xã hội được bình yên, góp phần chiến thắng đại dịch này thông qua số điện thoại 096 299 7777.