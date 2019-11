Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, nói về 39 người chết ở Anh

Bên lề kỳ họp Quốc hội, chiều 4-11, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, đã thông tin thêm về việc bắt giữ 8 đối tượng liên quan đến vụ 39 người chết ở Anh. Theo tướng Cầu, 8 người bị cơ quan công an tỉnh Nghệ An bắt giữ đều có con, em, người thân làm việc ở Anh và đã đi qua Anh rất nhiều, làm ăn được "nên từ bên Anh đã móc nối người thân của mình tổ chức cho những ai muốn sang Anh thì bên kia họ đón".

"Theo điều tra của chúng tôi, mọi người khi muốn sang bên Anh thì có những người nộp đến 49.000 USD, tức là gần 1 tỉ đồng và có một số người nộp 600 - 700 triệu đồng. Tất cả những người chúng tôi đang nghi vấn ở bên Anh đều đi qua cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài và bay sang đó hợp pháp, còn đi sang nước thứ 3 là việc của họ bên đó. Khi họ xuất cảnh, các giấy tờ đều đi từ sân bay Nội Bài chứ không phải đi chui lủi qua Lào, Campuchia"- tướng Cầu nói.

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu cũng cho rằng đây không phải là đường dây chuyên nghiệp nhưng có những người đưa đi trót lọt rồi. Ví dụ năm 2017 cũng có, 2018 cũng có và đặc biệt số nghi vấn đây chủ yếu là từ tháng 4 đến 8-2019. Trong quá trình khởi tố vụ án. Từ ngày 23-10 có thông tin thì ngày 24-10 công an khai thác trên các mạng xã hội, đặc biệt là các mạng của bà con Việt kiều ở nước ngoài có nghi vấn người Việt Nam chứ không phải người Trung Quốc.

Ngày 27-10, Công an Nghệ An lập chuyên án trinh sát đấu tranh. Trong quá trình đó, cho đến ngày 2-11, Công an Nghệ An nghe lại toàn bộ tình hình và thấy cần phải khởi tố vụ án để ngăn chặn các đối tượng bỏ trốn.

"Cho nên chúng tôi lập được danh sách từ 8 -9 đối tượng nằm trong đối tượng nghi vấn đưa đi. Tất cả đối tượng này chúng tôi đều soát, xét xem đưa ai, ông A, ông B, ông C... thì chúng tôi tiến hành khởi tố vụ án. Trong chiều ngày thứ 7, Công an Nghệ An bắt giữ đối tượng đầu tiên, sáng ngày chủ nhật, đúng 5 giờ 30 phút, toàn bộ anh em có mặt tại địa bàn giám sát và bắt tiếp 7 đối tượng. Hiện nay, các đối tượng bị bắt giữ về cơ bản nhận tất cả hành vi của họ về việc đưa người đi nước ngoài"- ông nói.

Theo tướng Cầu, hiện các đối tượng bị bắt giữ về đều khai nhận tất cả hành vi về đưa người sang bên đó. "Vụ việc này xảy ra tại Anh, kết luận về tội danh thế nào thì cơ quan chức năng nước này sẽ có kết luận. Nhưng rõ ràng ở Việt Nam chúng ta thấy hành vi đưa người Việt ra nước ngoài xuất khẩu lao động mà không thông qua cơ quan nhà nước là đi bất hợp pháp. Đó là tội tổ chức môi giới đưa người khác ra nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép theo điều 349 Bộ luật Hình sự 2015, để khởi tố, điều tra hành vi này".

Tướng Cầu cho biết chưa kết luận 8 đối tượng này đưa bao nhiêu người đi nước ngoài. "Nhưng rõ ràng họ có liên quan. Ít nhất là 1 người, có thể nhiều hơn. Cái này chúng tôi công bố sau. Nhưng những người chúng tôi bắt giữ là có căn cứ và đúng pháp luật"- ông khẳng định.

Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An cho biết những thông tin cho rằng những người Việt Nam sang Anh để trồng cần sa, ông Cầu khẳng định "là có chuyện đó".

Tuy nhiên Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An nhận định các gia đình nạn nhân thiếu thông tin, bởi nếu không, gia đình các nạn nhân biết được rằng nếu con em họ đi sang Anh để trồng cần sa "thì chắc chắn họ không bao giờ cho con em đi, vì đi sang Anh phải bỏ ra một khoản tiền rất lớn và rủi ro là rất lớn, không bao giờ họ cho con em mình làm việc đó, cho dù họ có khó khăn đến mấy, thì số tiền bỏ ra để đi thì họ sẽ để làm việc khác".

Trả lời câu hỏi về việc một số gia đình nạn nhân được hỏi, họ nói rằng "nếu có cơ hội được đi thì vẫn sẽ tiếp tục đi", tướng Nguyễn Hữu Cầu cho rằng không biết phóng viên lấy thông tin ở đâu, "chứ chúng tôi đến trực tiếp các gia đình, trong hoàn cảnh con người ta bị mất mát, đau thương như thế, không ai trả lời được vậy đâu. Tôi nghĩ không ai trả lời cho một sự mất mát của người thân, của máu thịt mình, mà lại bảo bây giờ có cơ hội vẫn đi, tôi nghĩ không bao giờ có".