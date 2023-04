Tại phiên họp về tình hình kinh tế - xã hội quý I và nhiệm vụ, giải pháp quý II năm 2023 do UBND TP HCM tổ chức sáng 1-4, Giám đốc Công an thành phố Lê Hồng Nam đã thông tin về tình hình an ninh trật tự trên địa bàn,

Theo Thiếu tướng Lê Hồng Nam, an ninh chính trị trên địa bàn cơ bản được giữ ổn định, không xảy ra tình huống đột xuất, bất ngờ. Tội phạm trật tự an toàn xã hội cũng được kéo giảm so với cùng kỳ năm trước.

Tuy nhiên, TP HCM ghi nhận số vụ tàng trữ, vận chuyển, mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tăng hơn 81% cùng kỳ. Cụ thể, các lực lượng đã triệt phá 461 vụ với 961 người tham gia.

Qua đó, Công an thành phố đã thu giữ khoảng 340kg ma túy các loại trong quý 1-2023. Chỉ tính riêng tháng 3, công an đã thu giữ hơn 174kg ma túy các loại.



Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP HCM, thông tin về vụ 4 tiếp viên hàng không có hành vi mang ma túy tại phiên họp; Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Giám đốc Công an thành phố cũng thông tin đến vụ việc các tiếp viên hàng không có hành vi vận chuyển ma túy được người dân và dư luận quan tâm.

Ông cho biết Công an TP HCM đã báo cáo Thường trực Thành ủy thành phố, lãnh đạo Bộ Công an và triển khai các biện pháp điều tra.

"Các lực lượng thực hiện điều tra trên tinh thần không để lọt tội phạm, không bỏ lọt hành vi. Khi có kết quả điều tra, Công an TP HCM sẽ thông báo chính thức"- Giám đốc Công an thành phố cho hay.

Một vấn đề khác nổi lên thời gian gần đây, gây bất an và hoang mang cho người dân cũng được Giám đốc Công an thành phố đề cập.

Đó là tội phạm lừa đảo sử dụng công nghệ cao, tội phạm lừa đảo qua mạng xã hội. Nổi lên thời gian qua là tình trạng chiếm đoạt qua mạng, mua bán thông tin cá nhân, mạo danh các thương hiệu lớn để trục lợi.

Nhất là hành vi giả danh giáo viên, nhân viên y tế để lừa phụ huynh học sinh thời gian qua. Công an TP HCM đã phối hợp lực lượng trinh sát điều tra, xử lý.

Bên cạnh đó, lực lượng chức năng tại TP HCM đã phát hiện 3 vụ việc hack điện thoại, lấy cắp thông tin cá nhân để thực hiện hành vi lừa đảo. Công an TP HCM cùng lực lượng nghiệp vụ của Bộ Công an đã triệt phá cả 3 vụ việc này, bắt những người liên quan.