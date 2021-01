"Cứ tình trạng này còn vắng khách dài dài"

Đó là chia sẻ của chị Nguyễn Thị Ánh Thu (ngụ quận 12, TP HCM). Chị Thu nói nếu biết chạy xe máy, chị sẽ không bao giờ đi xe buýt. Bởi lẽ, dù 8 giờ mới vào làm nhưng 6 giờ 15 phút là chị phải tranh thủ đi bộ ra trạm, leo lên xe buýt xuôi đường Trường Chinh - Cộng Hòa đến công ty ở Lăng Cha Cả. "Phải đi sớm chứ đi trễ chắc chắn sẽ mắc kẹt ở đường Cộng Hòa không dưới 30 phút" - chị Thu ngao ngán.

Trong khi đó, chị Trần Thanh Thúy (ngụ quận Tân Phú) thì than phiền xe buýt chạy đường lớn còn êm chứ rẽ vô các đường nhỏ, tài xế vừa chạy vừa thắng do đường hẹp, xe to thì hành khách cứ gọi là… lên ruột!