Tối 15-5, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Nguyễn Văn Long, Giám đốc Trung tâm Y tế TP Vinh (tỉnh Nghệ An), cho biết trên địa bàn thành phố vừa xảy ra một trường hợp F1 của ca mắc Covid-19 tử vong khi chưa kịp lấy mẫu xét nghiệm.



BV Ung bướu Nghệ An đã chủ động cách ly một khoa để phòng chống dịch.

Trước đó, vào khoảng 8 giờ 20 phút ngày 13-5, Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Nghệ An tiếp nhận thông tin từ Bệnh viện Bạch Mai về 1 trường hợp của TP Vinh là ông L.Q.T. (88 tuổi, ở phường Lê Mao, TP Vinh) liên quan đến BN3491 khám tại Bệnh viên Bạch Mai. Cụ thể, sáng 28-4, ông T. được con đưa đến khám tại Phòng khám bệnh yêu cầu của Bệnh viên Bạch Mai (thời gian này có BN3491 đến khám).

Đến 9 giờ 20 ngày 28-4, ông T. và con về Khu B, phòng 214 Khách sạn Kim Liên nghỉ ngơi. 11 giờ 50 phút cùng ngày, di chuyển về TP Vinh, trên đường đi có dừng ăn ở Ninh Bình (quán không có khách và chỉ gặp chủ quán, không nhớ tên quán)... Đến 17 giờ 30 phút ngày 28-4, về đến nhà.

Sáng ngày 3-5, ông T. được con đưa đến Bệnh viên đa khoa TP Vinh khám tại phòng khám cấp cứu.

10 giờ 15 ngày 3-5, ông T. được chuyển tới Bệnh viện Ung bướu Nghệ An để hút dịch. Ngày 8-5, ông T. được đưa xuống Khoa Hồi sức Cấp cứu, Bệnh viện Ung bướu Nghệ An để điều trị trong 2 ngày (8 và 9-5). Khoảng 16 giờ ngày 12-5, ông T. qua đời.

CDC Nghệ An và Trung tâm y tế Vinh đã xác định được 33 trường hợp F2 liên quan, bao gồm con cháu trong quá trình ông T. nằm tại nhà ra vào đến thăm và đội phục vụ tang lễ giúp khâm liệm.

Do ông T. đã được đóng quan tài nên Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 địa phương đã ban hành quyết định cách ly 33 trường hợp F2 tại nhà. Trung tâm y tế TP Vinh thực hiện phun khử khuẩn, xử lý môi trường tại nhà; lấy mẫu xét nghiệm 3 lần theo quy định... Trong sáng ngày 15-5, kết quả xét nghiệm lần 1 của 33 trường hợp F2 là âm tính với virus SARS-CoV-2.

Liên quan đến vụ việc trên, Bệnh viện Ung bướu Nghệ An cũng ngay lập tức thực hiện cách ly Khoa Hồi sức Cấp cứu trong vòng 14 ngày, bao gồm toàn bộ cán bộ y tế và người bệnh, thực hiện "nội bất xuất, ngoại bất nhập", lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ cán bộ y tế và người bệnh gửi CDC Nghệ An xét nghiệm. Đến nay tất cả các mẫu xét nghiệm có kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2.