Hải Phòng tiếp nhận 14,2 ha đất quốc phòng bị "xẻ thịt", giang hồ "xâu xé"

Thượng tướng Lê Chiêm, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, bàn giao khu đất cho ông Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng

Sáng 17-10, tại trụ sở UBND TP Hải Phòng, Bộ Quốc phòng đã bàn giao khu đất quốc phòng ở 2 phường Thành Tô, Tràng Cát, quận (Hải An) do Tổng Công ty 319 - Bộ Quốc phòng quản lý cho UBND TP Hải Phòng sử dụng theo quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội.

Theo đó, UBND TP Hải Phòng đồng ý tiếp nhận nguyên trạng từ Bộ Quốc phòng toàn bộ diện tích khu đất là 142.047,5m² (theo trích đo do Sở Tài nguyên và Môi trường (TN-MT), Tổng Công ty 319 và các cơ quan của Bộ Quốc phòng lập ngày 16-10-2018). Cùng với việc bàn giao khu đất, Bộ Quốc phòng cũng bàn giao toàn bộ các công trình, vật kiến trúc do Tổng Công ty 319 xây dựng trên khu đất cho UBND TP Hải Phòng quản lý.

Về nguồn gốc, theo Quyết định số 728/TTg ngày 3-10-1996 của Thủ tướng Chính phủ, khu đất trên thuộc quản lý của Quân chủng Phòng không-Không quân (PK-KQ). Ngày 11-6-2013, Thủ tướng Chính phủ có Văn bản số 843/TTg-KTC đồng ý chuyển đổi mục đích sử dụng khoảng 13 ha đất quốc phòng nêu trên để sử dụng theo quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội của TP Hải Phòng. Ngày 12-8-2014, Bộ Tổng Tham mưu Bộ Quốc phòng có Quyết định số 1410/QĐ-TM giao Tổng Công ty 319 quản lý, sử dụng khu đất trên.

Ngay sau khi ký kết bàn giao khu đất quốc phòng tại phường Thành Tô và Tràng Cát, ông Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng, đã chỉ đạo các đơn vị liên quan tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện theo quy định của pháp luật, ổn định tình hình, tổ chức ngăn chặn hoạt động lấn chiếm đất công; xử lý và giải quyết các trường hợp vi phạm về đất đai và xây dựng trái phép...

Người dân vô tư xây nhà trái phép trên khu đất này

Trước đó, Báo Người Lao Động đã có bài phản ánh, khu đất này thuộc quyền quản lý của sư đoàn 363 đã bị một số đối tượng "xẻ thịt" bán cho người dân, các băng nhóm giang hồ chiếm giữ trái phép.

Từ năm 2009, nhóm 5 người gồm ông Nguyễn Văn Khuây, nguyên Sư đoàn trưởng Sư đoàn 363; ông Vũ Duy An, nguyên Chủ nhiệm Hậu cần Sư đoàn 363; ông Đỗ Công Mên, nguyên Chủ tịch UBND phường Thành Tô, quận Hải An; ông Nguyễn Phú Doanh, cán bộ Trung tâm phát triển quỹ đất, Sở TN-MT Hải Phòng và ông Phạm Văn Bình, đối tượng dân sự, đã cấu kết với nhau "xẻ thịt" khu "đất vàng" này để phân lô, bán.

Không những thế, một số đối tượng là "dân xã hội" đang tổ chức san lấp xây dựng nhà, móng trái phép và tung tin đây là đất dự án sẽ làm được giấy tờ hợp pháp để lừa bán kiếm lời. Không ít người dân ham rẻ nên đã mua đất và làm nhà tại đây.

Phát hiện sự việc, cơ quan điều tra hình sự Bộ Quốc phòng đã vào cuộc điều tra, làm rõ những sai phạm này. Cùng với đó năm 2014, Bộ Quốc phòng đã có quyết định bàn giao cho Tổng công ty 319 (Bộ Quốc phòng) quản lý.

Ngày 19-7-2017, cơ quan điều tra hình sự Bộ quốc phòng đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự: "Vi phạm các quy định về quản lý, sử dụng đất đai; lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" xảy ra tại đây.

Đến ngày 30-5-2018 kết thúc điều tra giai đoạn 1, cơ quan điều tra hình sự Bộ Quốc phòng đề nghị truy tố 5 bị can, gồm: Nguyễn Văn Khuây, nguyên Sư đoàn trưởng Sư đoàn 363; Vũ Duy An, nguyên Chủ nhiệm Hậu cần Sư đoàn 363; Đỗ Công Mên, nguyên Chủ tịch UBND phường Thành Tô, quận Hải An; Nguyễn Phú Doanh, cán bộ Trung tâm phát triển quỹ đất, Sở Tài nguyên môi trường, Hải Phòng và Phạm Văn Bình, đối tượng dân sự, về tội "Vi phạm các quy định về quản lý đất đai" theo khoản 3, điều 174 Bộ Luật Hình sự. Hiện cơ quan điều tra hình sự Bộ Quốc phòng đang tiến hành điều tra giai đoạn 2 của vụ án.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, mặc dù khu đất đã được giao cho Tổng công ty 319 (Bộ Quốc phòng) quản lý, sử dụng nhưng các công trình xây dựng trái phép mọc lên rất nhiều mà không bị xử lý. Taị đây, có khoảng 4-5 băng nhóm tung hoành, ngang nhiên tổ chức lấn chiếm đất bán cho người dân.

Sau khi Báo Người Lao Động có bài phản ánh, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản hỏa tốc gửi Bộ Quốc phòng và UBND TP Hải Phòng, truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình về kiểm tra, làm rõ vụ việc này, báo cáo Thủ tướng trước ngày 15-10.

