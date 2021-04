Thực hiện chỉ đạo của Bộ Giao thông Vận tải về việc kiểm soát hành khách khai báo y tế tại các cảng hàng không và để đảm bảo an toàn khai thác, hiệu quả khai thác, tránh ùn tắc tại các sân bay, đặc biệt là các dịp cao điểm tới, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam (Cục Hàng không) Đinh Việt Thắng vừa có văn bản yêu cầu các hãng hàng không, các cảng vụ hàng không và các cơ quan, đơn vị có liên quan trong ngành khẩn trương triển khai công tác kiểm soát hành khách khai báo y tế tại các cảng hàng không, sân bay và đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền cũng như yêu cầu bắt buộc khai báo y tế trước chuyến bay.



Lực lượng an ninh hàng không kiểm tra mã khai báo y tế của hành khách trước khi làm thủ tục soi chiếu an ninh - Ảnh: Dương Ngọc

Cục trưởng yêu cầu các hãng hàng không chịu trách nhiệm chính trong việc tổ chức kiểm soát việc khai báo y tế của hành khách, đảm bảo hành khách khai báo y tế trước khi lên máy bay; tuyên truyền cho hành khách thực hiện khai báo y tế khi mua vé máy bay và khi làm thủ tục hàng không. Các hãng hàng không có quyền từ chối vận chuyển các trường hợp không thực hiện khai báo y tế và các quy định về an toàn dịch bệnh. Trường hợp để hành khách chưa khai báo y tế theo quy định lên máy bay, các hãng hàng không phải chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, các hãng cần bố trí nhân sự tại các quầy check-in tại nhà ga hành khách để hỗ trợ và hướng dẫn đối với hành khách khai báo y tế; phối hợp với các cảng hàng không để triển khai thông báo cho hành khách yêu cầu phải khai báo y tế trước chuyến bay trên hệ thống phát thanh tại nhà ga hành khách, hệ thống màn hình thông báo tại các cảng hàng không và qua các pano thông báo tại khu vực khách dễ quan sát như quầy làm thủ tục, khu vực an ninh soi chiếu và khu vực kiểm tra trước khi ra tàu bay.

Cục trưởng yêu cầu các cảng hàng không chỉ đạo lực lượng an ninh thực hiện đúng trách nhiệm và nhiệm vụ được giao trong quá trình làm việc, dừng việc phối hợp với hãng hàng không hỗ trợ và hướng dẫn hành khách hoàn thành việc khai báo y tế và bố trí nhân sự kiểm tra khai báo y tế của hành khách trước khi xếp hàng vào khu vực soi chiếu an ninh theo các Chỉ thị, văn bản yêu cầu trước đây của Cục Hàng không. Các cảng cần hỗ trợ các hãng hàng không thực hiện thông báo cho hành khách yêu cầu bắt buộc phải khai báo y tế trước chuyến bay trên hệ thống phát thanh hoặc trên màn hình thông báo tại các cảng hàng không.

Trước đó, tại cuộc họp khẩn Bộ Giao thông Vận tải về tình trạng ùn tắc tại sân bay Tân Sơn Nhất chiều 20-4, Phó tổng giám đốc Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) Nguyễn Đức Hùng cho biết từ đầu tháng 4 đến nay, do lượng hành khách tại sân bay Tân Sơn Nhất tăng cao, đã xảy ra tình trạng ùn tắc tại khu vực kiểm tra an ninh soi chiếu hành khách, hành lý mà chủ yếu là tại sảnh A, nhà ga nội địa. Cục trưởng Cục Hàng không VN Đinh Việt Thắng khẳng định sẽ ký văn bản bỏ quy định an ninh hàng không phải kiểm tra khai báo y tế và chuyển trách nhiệm này cho các hãng hàng không.